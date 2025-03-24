Вдова Владимира Левкина сделала признание о личной жизни после смерти мужа

Мария Левкина (Фото: Инстаграм* @marusialyovkina)
Вдова бывшего солиста группы «На-На» Владимира Левкина не смогла сдержать слез, вспоминая о супруге. Об этом сообщает aif.ru.
По словам Марины Левкиной, она потеряла смысл жизни после смерти любимого мужа. Несмотря на произошедшее, вдова нашла в себе силы идти дальше.
Марина вспомнила о знакомстве с Левкиным и рассказала, что впервые увидела его в 11 лет на концерте «На-На». После выступления она заявила семье, что выйдет за него замуж. Знакомство пары состоялось в 2010 году, а через несколько лет влюбленные поженились.
Напомним, экс-солист «На-На» умер 17 ноября 2024 года в результате отказа легкого на фоне застойной пневмонии.
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*Запрещен в РФ
Марина вспомнила о знакомстве с Левкиным и рассказала, что впервые увидела его в 11 лет на концерте «На-На». После выступления она заявила семье, что выйдет за него замуж. Знакомство пары состоялось в 2010 году, а через несколько лет влюбленные поженились.
Напомним, экс-солист «На-На» умер 17 ноября 2024 года в результате отказа легкого на фоне застойной пневмонии.
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*Запрещен в РФ
Екатерина Коршунова