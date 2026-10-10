Глюкоза показала смелый образ в платье и латексе — фото
Певица Глюкоза (Наталья Чистякова-Ионова) показала новый эпатажный образ в соцсетях. 39-летняя артистка опубликовала видео, в котором предстала в необычном наряде.
Для съёмки исполнительница выбрала белое полупрозрачное мини-платье, сквозь которое просматривалось нижнее бельё. Образ она дополнила облегающими чёрными легинсами из латекса и туфлями на высоком каблуке. Среди аксессуаров выделялись массивный браслет и необычная маска, практически полностью закрывавшая лицо певицы.
В последнее время Глюкоза всё чаще экспериментирует с провокационными нарядами. Её смелые образы регулярно привлекают внимание пользователей соцсетей и становятся поводом для обсуждений.
Ранее исполнительница рассказала, что телешоу помогло ей сблизиться с дочерью. Подробности — в нашем материале.
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