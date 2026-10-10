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Глюкоза показала смелый образ в платье и латексе — фото

Глюкоза похвасталась фигурой в смелом наряде
Наталья Чистякова-Ионова (Глюкоза) (Фото: РИА Новости/Павел Бедняков)

Певица Глюкоза (Наталья Чистякова-Ионова) показала новый эпатажный образ в соцсетях. 39-летняя артистка опубликовала видео, в котором предстала в необычном наряде.



Для съёмки исполнительница выбрала белое полупрозрачное мини-платье, сквозь которое просматривалось нижнее бельё. Образ она дополнила облегающими чёрными легинсами из латекса и туфлями на высоком каблуке. Среди аксессуаров выделялись массивный браслет и необычная маска, практически полностью закрывавшая лицо певицы.

Наталья Чистякова-Ионова (Фото: Instagram*/glukozamusic)

В последнее время Глюкоза всё чаще экспериментирует с провокационными нарядами. Её смелые образы регулярно привлекают внимание пользователей соцсетей и становятся поводом для обсуждений.

Ранее исполнительница рассказала, что телешоу помогло ей сблизиться с дочерью. Подробности — в нашем материале.
Никита Кротов

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