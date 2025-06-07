Сергей Лазарев раскрыл секрет Леры Кудрявцевой на Премии «МУЗ-ТВ»

07 июня 2025, 21:31

Сергей Лазарев удивил поклонников на Премии «МУЗ-ТВ»

Сергей Лазарев (Фото: Telegram @lazarev_official)

Премия МУЗ-ТВ» проходит в этом году в юбилейный 25-й раз, а площадкой для шоу стала столичная «Live Арена». Не оставил без внимания звёздное мероприятие и Сергей Лазарев. Российский певец появился на ковровой дорожке в стильном наряде и раскрыл секрет Кудрявцевой.





Певец вышел на красную дорожку в сером свободном костюме под белую рубашку. Сергей, который участвует в премии с самого первого вручения 2003 года поделился, что у него более 10 наград в сольных номинациях. В этом году артист номинирован в четырех категориях.



Лазарев признался, что совершенно не расстроится, если не получит ни одной награды, намекнув на большое количество концертов и хитов в будущем. Кроме этого, Сергей неожиданно рассказал, что совсем скоро выйдет клип группы «Зависть».

«У Кудрявцевой скоро выйдет новая песня с Катей Гордон, и я там принял участие в клипе», — заявил артист.