«Соответствуют друг другу»: Лолита об избраннике Ивлеевой

07 июня 2025, 20:05

Super: Певица Лолита раньше всех поздравила блогера Настю Ивлееву со свадьбой

Лолита Милявская (Фото: Telegram/@lolitamilyavskaya)

Певица Лолита поздравила блогера Настю Ивлееву со свадьбой раньше всех. Исполнительница песни «Я обиделась» высказалась о ее избраннике Филиппе Бегаке на красной дорожке премии МУЗ-ТВ. Об этом пишет портал Super.







«Они соответствуют друг другу. Я понимаю, что это интеллигентнейший мужчина, поэтому искренне желаю им любви, добра. Мне кажется, они очень гармонично смотрятся», — высказалась Милявская.

