«Соответствуют друг другу»: Лолита об избраннике Ивлеевой
Super: Певица Лолита раньше всех поздравила блогера Настю Ивлееву со свадьбой
Певица Лолита поздравила блогера Настю Ивлееву со свадьбой раньше всех. Исполнительница песни «Я обиделась» высказалась о ее избраннике Филиппе Бегаке на красной дорожке премии МУЗ-ТВ. Об этом пишет портал Super.
«Они соответствуют друг другу. Я понимаю, что это интеллигентнейший мужчина, поэтому искренне желаю им любви, добра. Мне кажется, они очень гармонично смотрятся», — высказалась Милявская.Она добавила, что лично с Филиппом незнакома, но главное, чтобы Ивлеева была счастливой. По мнению Лолиты, Филипп и Настя — потрясающая пара, по крайней мере, внешне.
Лолита Милявская, как и сама Ивлеева, столкнулись с критикой после «голой» вечеринки, вызвавшей широкий общественный резонанс.