Сергей Лазарев раскрыл, в чем причина его популярности

12 августа 2026, 11:12

KP.RU: Сергей Лазарев назвал уважение к публике залогом своего успеха

Сергей Лазарев (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Певец Сергей Лазарев рассказал, в чем кроется причина его популярности и интереса зрителей к концертам. В беседе с KP.RU он заявил, что главный секрет успеха связан с уважением к аудитории.





По словам исполнителя, каждый выход на сцену становится для него событием, независимо от масштаба площадки — будь то небольшой город или крупная арена. Артист подчеркнул, что никогда не воспринимает зрительскую любовь как должное и относится к каждому концерту как к экзамену.

«Люди покупают не просто билет, они доверяют тебе свой вечер, свои эмоции, иногда последние свободные деньги. Это огромная ответственность», — объяснил Лазарев.