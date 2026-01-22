Сергей Лазарев сделал своё имя товарным знаком и вышел за рамки сцены
Сергей Лазарев решил монетизировать собственную популярность и официально зарегистрировал товарный знак «Сергей Лазарев», а также его латинскую версию — Sergey Lazarev. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».
При этом бренд будет использоваться не только в музыкальной сфере и для концертной деятельности.
Под именем артиста теперь можно выпускать канцелярию и полиграфическую продукцию, книги, постеры, календари, блокноты, а также одежду, обувь и аксессуары.
Кроме того, регистрация позволяет Лазареву оказывать широкий спектр услуг — от рекламы и маркетинга до управления артистами, онлайн-торговли, организации концертов, образовательных и развлекательных проектов.
