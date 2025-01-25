Звезда «Фабрики звезд» Манго : кормление грудью положительно влияет на диабет

Корнелия Манго (Фото: соцсети)
Корнелия Манго, звезда шоу «Фабрика звезд-7», рассказала в социальной сети, как грудное вскармливание влияет на сахарный диабет. По её словам, сразу после родов потребность в инсулине была минимальной, что стало для неё сюрпризом.
В декабре 2024 года 38-летняя певица родила первого ребенка. Роды прошли нормально, но она несколько опасалась за своё состояние из-за сахарного диабета. Однако и эти опасения оказались напрасными.
С учётом этого молодая мама снизила дозу инсулина и отметила быстрое снижение веса и понижение показателей сахара во время кормления. Она назвала этот период «вторым медовым месяцем».
Карьера Корнелии Манго резко пошла вверх после участия в «Фабрике звезд». Артистка сумела выйти в финал шоу, хотя и не заняла призового места. Однако её превосходный джазовый вокал и умение двигаться не остались незамеченными. В 2013 году у Корнелии диагностировали сахарный диабет, он появился после ее попыток снизить вес. После первого отчаяния певица собралась с духом, стала соблюдать диету, кататься на сноуборде и вейсерфе и вести блог о диабете.
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«Потребность в инсулине сразу после родоразрешения была минимальной, иногда отсутствовала, о чем меня предупреждал эндокринолог», — написала Корнелия.
С учётом этого молодая мама снизила дозу инсулина и отметила быстрое снижение веса и понижение показателей сахара во время кормления. Она назвала этот период «вторым медовым месяцем».
Карьера Корнелии Манго резко пошла вверх после участия в «Фабрике звезд». Артистка сумела выйти в финал шоу, хотя и не заняла призового места. Однако её превосходный джазовый вокал и умение двигаться не остались незамеченными. В 2013 году у Корнелии диагностировали сахарный диабет, он появился после ее попыток снизить вес. После первого отчаяния певица собралась с духом, стала соблюдать диету, кататься на сноуборде и вейсерфе и вести блог о диабете.
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Подмосковный эндокринолог Силаева предупредила о риске диабета при рождении крупного плода
Александр Бойцов