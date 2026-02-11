Сергей Пенкин раскрыл размер своей пенсии

11 февраля 2026, 20:51

Сергей Пенкин заявил, что получает пенсию в размере 65 тысяч рублей

Сергей Пенкин (Фото: Telegram @singerpenkin)

Заслуженный артист России Сергей Пенкин рассказал, что его пенсия вместе со всеми надбавками составляет 65 тысяч рублей.





Он отметил, что пенсию начал получать с 62 лет. Ее размер составляет 25 тысяч рублей, однако эта сумма не является окончательной, признался артист.





«Заслуженные и народные артисты России, проживающие в Москве, получают к страховой пенсии по старости ежемесячную надбавку от столичного правительства за почетное звание», — рассказал Пенкин «Известиям».

«Представляете, 65 лет и 65 тысяч получаю. Я себя на этот возраст не чувствую. Не могу сидеть дома, люблю гулять, мне постоянно нужно чем-то заниматься», — сказал певец.