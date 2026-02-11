Сергей Пенкин раскрыл размер своей пенсии
Сергей Пенкин заявил, что получает пенсию в размере 65 тысяч рублей
Заслуженный артист России Сергей Пенкин рассказал, что его пенсия вместе со всеми надбавками составляет 65 тысяч рублей.
Он отметил, что пенсию начал получать с 62 лет. Ее размер составляет 25 тысяч рублей, однако эта сумма не является окончательной, признался артист.
«Заслуженные и народные артисты России, проживающие в Москве, получают к страховой пенсии по старости ежемесячную надбавку от столичного правительства за почетное звание», — рассказал Пенкин «Известиям».
Ранее доплата составляла 30 тысяч рублей, теперь же ее увеличили до 40 тысяч. Так, в общей сложности, Пенкин получает 65 тысяч рублей.
«Представляете, 65 лет и 65 тысяч получаю. Я себя на этот возраст не чувствую. Не могу сидеть дома, люблю гулять, мне постоянно нужно чем-то заниматься», — сказал певец.
По словам Пенкина, жить надо, как в последний раз. Движение — это жизнь, заключил он.