«Не входил в число фаворитов»: Сергей Пенкин отказался «жаловаться» на Пугачёву
Сергей Пенкин заявил, что Алла Пугачёва не мешала его продвижению в шоу-бизнесе
Певец Сергей Пенкин сообщил, что Алла Пугачёва не мешала его карьере. Он отметил, что не знакомился с певицей в начале своего творческого пути и поэтому не может предъявлять ей претензии.
В беседе с «NEWS.ru» Пенкин выразил несогласие с мнением некоторых коллег, которые утверждают, что Пугачёва создавала препятствия для других артистов.
«Не могу пожаловаться на Аллу, я тогда её просто не знал. Не в моих правилах звонить, писать и уговаривать послушать мои песни. Она была номером один в то время, у неё были свои фавориты и, наверное, я не находился в их числе», — пояснил певец.Следует отметить, что Игорь Наджиев, Ольга Зарубина, Валентина Легкоступова и другие артисты ранее заявляли, что Алла Пугачёва использовала своё влияние и мешала их продвижению в шоу-бизнесе.
