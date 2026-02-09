«Не входил в число фаворитов»: Сергей Пенкин отказался «жаловаться» на Пугачёву

09 февраля 2026, 19:18

Сергей Пенкин заявил, что Алла Пугачёва не мешала его продвижению в шоу-бизнесе

Сергей Пенкин (Фото: Instagram* @penkinofficial)

Певец Сергей Пенкин сообщил, что Алла Пугачёва не мешала его карьере. Он отметил, что не знакомился с певицей в начале своего творческого пути и поэтому не может предъявлять ей претензии.





В беседе с «NEWS.ru» Пенкин выразил несогласие с мнением некоторых коллег, которые утверждают, что Пугачёва создавала препятствия для других артистов.

«Не могу пожаловаться на Аллу, я тогда её просто не знал. Не в моих правилах звонить, писать и уговаривать послушать мои песни. Она была номером один в то время, у неё были свои фавориты и, наверное, я не находился в их числе», — пояснил певец.