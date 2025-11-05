Сергей Шнуров заявил, что слава и внимание людей ничего не стоят
Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров поделился размышлениями о славе и возрасте. Музыкант признался, что не придает значения общественному вниманию и считает, что переживает «финишную прямую» своей жизни.
В беседе с KP.RU Шнуров отметил, что с годами стремление к признанию теряет смысл.
«Огромное преимущество, что тебе не нужно сильно-сильно выеживаться для того, чтобы обратить на себя внимание. Ты понимаешь, что человеческое внимание ничего не стоит. Сегодня они смотрят в эту сторону, завтра — в другую», — сказал артист.
Музыкант подчеркнул, что популярность — вещь временная и не имеет настоящей ценности.
«Слава человеческая тоже мало чего стоит. Сегодня ты номер один, а завтра полное дно», — отметил Шнуров.
Лидер группы добавил, что вместо гонки за вниманием публики предпочитает сосредоточиться на себе и собственном развитии.