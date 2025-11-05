Сергей Шнуров заявил, что слава и внимание людей ничего не стоят

05 ноября 2025, 16:47

Сергей Шнуров (Фото: РИА Новости/Максим Богодвид)

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров поделился размышлениями о славе и возрасте. Музыкант признался, что не придает значения общественному вниманию и считает, что переживает «финишную прямую» своей жизни.





В беседе с KP.RU Шнуров отметил, что с годами стремление к признанию теряет смысл.





«Огромное преимущество, что тебе не нужно сильно-сильно выеживаться для того, чтобы обратить на себя внимание. Ты понимаешь, что человеческое внимание ничего не стоит. Сегодня они смотрят в эту сторону, завтра — в другую», — сказал артист.

«Слава человеческая тоже мало чего стоит. Сегодня ты номер один, а завтра полное дно», — отметил Шнуров.