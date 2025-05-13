Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Шоу-бизнес/ Сергей Соседов высказался об обвинениях Ларисы Долиной в жестокости: «Перегибает палку»

Сергей Соседов высказался об обвинениях Ларисы Долиной в жестокости: «Перегибает палку»

Сергей Соседов заступился за Ларису Долину и заявил, что ей завидуют
Сергей Соседов (Фото: Телеграм @sergei_sosedovofficial)

Сергей Соседов (Фото: Телеграм @sergei_sosedovofficial)

Сергей Соседов заступился за певицу Ларису Долину, которую критикуют и обвиняют в жестокости по отношению к студентам. В разговоре с Общественной Службой Новостей он отметил талант певицы и обвинил критикующих в зависти.
Исполнительница хита «Капкан» преподает вокал в Московском государственном институте культуры (МГИК). Но не все одобряют жесткие и порой деспотичные методы работы артистки.

«Понимаете, критикуют зачастую те, кто завидует или пытается на имени Долиной построить свою публичную карьеру», — выразил свое мнение музыкальный критик.

Сергей подчеркнул, что не все вокалисты могут быть отличными педагогами. Со слов Соседова, для работы с детьми важно знание их психологии. Телеведущий уточнил, что проявление жестокости к студентам недопустимо.

«Передавать опыт крайне тяжело, не все на это способны. Если Долина перегибает палку и, например, орет на студентов, то это недопустимо. Нужно тогда идти и учиться преподавательским навыкам», — добавил Сергей.

Еще Соседов не скрывает, что и сам является весьма строгим экспертом и допускает критику в адрес новичков.

Читайте также:

Прохор Шаляпин улетел на Бали с «губернаторской дочкой»: «Не хухры-мухры! Только я и она»

Александр Цекало привёз молодую жену Дарину Эрвин в Россию

«Непринимание ничего»: Хмельницкая рассказала о проблемах с дочерью-подростком от Кеосаяна
#певица
#критика
#студенты
Сарик Андреасян и Лиза Моряк показали кадры с выписки и рассказали о волнении за старшую дочь
13 мая 2025, 20:49

Лиза Моряк и Сарик Андреасян (Фото: Инстаграм* @moryakliza)

Несколько дней назад актриса Лиза Моряк стала мамой во второй раз. Сарик Андреасян уже забрал возлюбленную и новорожденную Шарлиз из роддома, о чем сообщил вчера в соцсетях.
Сегодня Моряк и Андреасян показали серию трогательных кадров с выписки и выразили благодарность тем, кому «не безразлично чужое счастье».

Помимо прочего, Лиза поделилась, что они с Сариком переживали о том, как их старшая дочь Элизабет отнесется к сестре. Со слов актрисы, девочка сначала улыбалась и смущалась, но по дороге домой она заявила, что мама — ее.

Лиза Моряк и Сарик Андреасян с детьми (Фото: Инстаграм* @moryakliza)


«В жизни не бывает вторых дублей и поэтому наша выписка проходила как праздник, потому что это и есть праздник. Мини оркестр и родственники сделали этот день еще более важным», — отметила Моряк.

Еще артистка добавила, что у Шарлиз все прекрасно, новорожденная ест, спит и всем улыбается.

Читайте также:

«Жена плачет»: Сарик Андреасян привез Лизу Моряк и новорожденную Шарлиз домой

Невестка Валерии эмоционально высказалась о цвете глаз новорожденного сына: «Вот это классную лотерею он поймал»

Вера Брежнева заговорила о личной жизни: «Каждые два месяца новый бойфренд»

*Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская
#режиссёр
#актриса
#роды
#ребёнок
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Вера Брежнева заговорила о личной жизни: «Каждые два месяца новый бойфренд»
Певица Вера Брежнева назвала слухами комментарии о множестве бойфрендов
13 мая 2025, 20:19

Вера Брежнева (Фото: Инстаграм* @ververa)

Певица Вера Брежнева высказалась о своей бурной личной жизни. Она пошутила в разговоре с журналистами из Узбекистана, что у нее каждые два месяца новый бойфренд и рассмеялась. Кадры из интервью с Брежневой были опубликованы на YouTube-канале.
Брежнева редко беседует с представителями СМИ, а тем более высказывается о личной жизни. После развода с продюсером Константином Меладзе ее несколько раз видели с представителями мужского пола. А с одним из них она даже выкладывала фото в соцсетях, но не показывала его внешность.

Фанаты решили, что у Веры есть ухажеры. Она захотела ответить на слухи, но в форме шутки.

«У меня каждые два месяца новый бойфренд. Самые безумные слухи, причем реально необоснованные», — высказалась Брежнева.

Певица подчеркнула, что сплетни окружают ее жизнь на протяжении всей карьеры. Одна из выдумок запомнилась ей больше всего. Около трех лет журналисты писали о том, что Вера беременна.

Экс-супруга Меладзе старается не обращать внимания на неприятные слухи о себе. В настоящее время она никак на это не реагирует, но раньше могла расстраиваться по этому поводу.

«Если я реагирую, я могу посмеяться. Мы можем командой посмеяться. У меня было время, когда я немножко подзалипала на комментарии», — уточнила артистка.

Читайте также:

Вера Брежнева в очередной раз вспомнила русский язык, когда заговорила о своей беде

Джиган рассказал о своем первом сексе: «Это было с цыганкой»

Прохор Шаляпин улетел на Бали с «губернаторской дочкой»: «Не хухры-мухры! Только я и она»

*Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская
#певица
#артист
#отношения
#журналисты
#сми
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Жена Feduk'а посетовала, что ее стали раздражать люксовые бренды
Жена рэпера Feduk Саша Новикова заявила, что ее раздражают люксовые бренды
13 мая 2025, 20:00

Feduk и Саша Новикова (Фото: Инстаграм* @howtosasha)

Наследница ресторанной империи и блогер Саша Новикова счастлива в браке с рэпером Feduk. Сейчас пара воспитывает общую дочь Нину в Лондоне, постоянно путешествуя и порой появляясь в Москве.
Но кое-что эту прекрасную жизнь все же омрачает. И речь идет не о сборке чемоданов в десять часов вечера и съемке луков.

Недавно Новикова разоткровенничалась с поклонниками в своем личном блоге и отметила, что в последнее время ее стали сильно раздражать люксовые бренды одежды.

«Люкс-бренды люблю, но в последнее время они ужасно раздражают — и обслуживанием, и тем, что все носят одно и то же. Мне даже от себя хочется больше креативности: учиться находить и сочетать винтаж, искать новые, еще не распиаренные бренды», — призналась жена исполнителя хита «Хлопья летят наверх».

Ранее рэпер Джиган (Денис Устименко) рассказал о том, как лишился девственности. Он отметил, что это случилось в его день рождения.

Читайте также:

Прохор Шаляпин улетел на Бали с «губернаторской дочкой»: «Не хухры-мухры! Только я и она»

Сергей Соседов высказался об обвинениях Ларисы Долиной в жестокости: «Перегибает палку»

Александр Цекало привёз молодую жену Дарину Эрвин в Россию

*Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская
#рэп
#мода
#одежда
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Прохор Шаляпин улетел на Бали с «губернаторской дочкой»: «Не хухры-мухры! Только я и она»
Прохор Шаляпин назвал «губернаторской дочкой» девушку, уехавшую с ним на Бали
13 мая 2025, 18:57

Прохор Шаляпин (Фото: Инстаграм* @shalyapin_official)

Шоумен Прохор Шаляпин улетел на Бали с загадочной подругой. Певец представил девушку подписчикам и назвал «губернаторской дочкой».
Прохор поделился видео в личном блоге.

Артист обратил внимание, что уехал из-за «аномальных майских морозов». Со слов Шаляпина, дорога была утомительной. Шоумен снял себя в бассейне — он плавал в надувном круге и наслаждался легким дождиком. Он отметил, что лицо должно привыкнуть к солнцу. Потом Прохор показал фигуру девушки в синем купальнике, которая составила ему компанию.

«И я со свой молодой подругой — вот она — губернаторская дочь! А что вы думали? Не хухры-мухры! Только я и она», — поделился Шаляпин.

Певец отметил, что на острове нет неприятного холодного воздуха.

«Сразу нельзя кидать на солнце. Всем хорошего дня, вечера. Не знаю там, что у вас. А у нас в квартире газ, у нас все прекрасно», — подытожил шоумен.

Читайте также:

Александр Цекало привёз молодую жену Дарину Эрвин в Россию

«Непринимание ничего»: Хмельницкая рассказала о проблемах с дочерью-подростком от Кеосаяна

«Дымится в штанах»: Психолог раскрыла истинную причину развода Галустяна с женой

*Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская
#артист
#певец
#отдых
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Александр Цекало привёз молодую жену Дарину Эрвин в Россию
13 мая 2025, 18:46

Александр Цекало и Дарина Эрвин (фото: РИА Новости/Алексей Майшев)

Александр Цекало вместе с молодой женой Дариной Эрвин прилетел в Россию. Супруги посетили XII Премию АПКит – это был их первый выход в свет за последние несколько лет.
Напомним, что шоумен женился на художнице в 2019 году, после чего эмигрировал в Штаты. Там же пара сыграла свадьбу, а медовый месяц провела в Италии. После этого Цекало пропал из российского медиапространства.

Несмотря на внушительную разницу в возрасте, супруги разводиться не планируют. А Александр остаётся редким примером покинувшей страну знаменитости, которая всё же продолжает зарабатывать на Родине. Здесь у продюсера действует бизнес по производству сериалов, который приносит ему миллиарды рублей.

Читайте также:

Похудевшая жена Александра Цекало разделась перед камерой

«Расцеловал ей несколько раз руки»: Цекало сняли в ресторане вместе с молодой женой Эрвин на фоне слухов о разводе

«Какой молодец!»: Лолита высказалась о зарабатывающем миллиарды бывшем муже
#бизнес
#супруги
#россия
#сша
#премия
#мероприятия
Следите за нашими новостями
в удобном формате