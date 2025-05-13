Сергей Соседов высказался об обвинениях Ларисы Долиной в жестокости: «Перегибает палку»

Сергей Соседов (Фото: Телеграм @sergei_sosedovofficial)
Сергей Соседов заступился за певицу Ларису Долину, которую критикуют и обвиняют в жестокости по отношению к студентам. В разговоре с Общественной Службой Новостей он отметил талант певицы и обвинил критикующих в зависти.
Исполнительница хита «Капкан» преподает вокал в Московском государственном институте культуры (МГИК). Но не все одобряют жесткие и порой деспотичные методы работы артистки.
Сергей подчеркнул, что не все вокалисты могут быть отличными педагогами. Со слов Соседова, для работы с детьми важно знание их психологии. Телеведущий уточнил, что проявление жестокости к студентам недопустимо.
Еще Соседов не скрывает, что и сам является весьма строгим экспертом и допускает критику в адрес новичков.
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«Понимаете, критикуют зачастую те, кто завидует или пытается на имени Долиной построить свою публичную карьеру», — выразил свое мнение музыкальный критик.
Сергей подчеркнул, что не все вокалисты могут быть отличными педагогами. Со слов Соседова, для работы с детьми важно знание их психологии. Телеведущий уточнил, что проявление жестокости к студентам недопустимо.
«Передавать опыт крайне тяжело, не все на это способны. Если Долина перегибает палку и, например, орет на студентов, то это недопустимо. Нужно тогда идти и учиться преподавательским навыкам», — добавил Сергей.
Еще Соседов не скрывает, что и сам является весьма строгим экспертом и допускает критику в адрес новичков.
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Ольга Енгалычева