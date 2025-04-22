Тина Канделаки проговорилась про третьего ребёнка

Тина Канделаки (Фото: Телеграм, @tikandelaki)
Журналистка и телеведущая Тина Канделаки в личном блоге проговорилась о том, что в её семье появился третий ребёнок. До этого ходили лишь слухи о нём.
«Мать троих детей при желании может не делать липосакцию», — заявила Тина, показывая свою спортивную фигуру в тренажёрном зале.Напомним, что у телеведущей уже есть двое детей — Мелания и Леонтий. Говорят, что второй сын Георгий появился на свет два года назад у Канделаки и её молодого мужа Василия Бровко. Родила и выносила суррогатная мать, семья тщательно скрывает сына от лишних глаз.
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