Сергей Соседов заявил, что никто не заметил отсутствия в России Веры Брежневой

Вера Брежнева (Фото: Инстаграм* @ververa)
Сергей Соседов заявил, что никто не заметил отсутствия в РФ Веры Брежневой, пишет NEWS.ru.
Критик подчеркнул, что никогда не считал исполнительницу талантливой.
Вера Брежнева покинула Россию в 2022 году. На сегодняшний день она проживает в Италии. Недавно стало известно, что Брежнева начала сдавать свою недвижимость в Москве.
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«Она певица никакая: что она выступала в России, что нет. Никто не заметил ее отсутствия. И была ли она — Вера Брежнева?» — приводит слова Соседова NEWS.ru.
Вера Брежнева покинула Россию в 2022 году. На сегодняшний день она проживает в Италии. Недавно стало известно, что Брежнева начала сдавать свою недвижимость в Москве.
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Екатерина Коршунова