Сергей Сухов рассказал, как собаки повлияли на его жизнь: «Они наполняют пространство»

Сергей Сухов (Фото: Инстаграм* @sergeysuxov)
Участник реалити «Первые на деревне» рассказал, как французские бульдоги Хрюня, Булка и Пузико повлияли на его жизнь и эмоциональное состояние.
Своего первого питомца он не выбирал — друзья подарили ему собаку, поскольку знали, что он очень хочет ее. Потом в его доме появились второй и третий питомцы — и это, со слов Сухова, уже псарня.
Сергей заверил, что любимцы буквально спасают его.
Собаки Сергея Сухова (Фото: Инстаграм* @sergeysuxov)
Сухов очень привязан к своим собакам и даже разрешает им спать с ним в одной кровати.
Читайте также:
Блогер Сергей Сухов рассказал о заработке своих питомцев
Татьяна Тарасова о примирении Загитовой и Медведевой: «Сердятся непонятно за что»
«Агата Муцениеце предсказала, что моя жена родит»: Денис Кукояка рассказал об удивительном прогнозе подруги
*Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская
Сергей заверил, что любимцы буквально спасают его.
«Когда они у родителей, а я возвращаюсь из поездки — в доме пусто. Они наполняют пространство. Я ощущаю это всей кожей», — подчеркнул блогер в беседе с The Voice.
Собаки Сергея Сухова (Фото: Инстаграм* @sergeysuxov)
Сухов очень привязан к своим собакам и даже разрешает им спать с ним в одной кровати.
«Это очень негигиенично. Простыни надо менять через день. Но мне нравится. Я обкладываюсь тремя бульдогами. Один между ног, два других по бокам», — обратил внимание Сергей.
Читайте также:
Блогер Сергей Сухов рассказал о заработке своих питомцев
Татьяна Тарасова о примирении Загитовой и Медведевой: «Сердятся непонятно за что»
«Агата Муцениеце предсказала, что моя жена родит»: Денис Кукояка рассказал об удивительном прогнозе подруги
*Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская
Ольга Енгалычева