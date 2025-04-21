Сергей Светлаков достиг рекордных результатов в бизнесе

Сергей Светлаков (Фото: ВКонтакте @sergeysvetlakov)
Известный российский комик и телеведущий Сергей Светлаков продолжает успешно развивать свой бизнес. Его компания, ООО «Студия Свердловск», занимающаяся производством кинофильмов и телевизионных программ, за 2024 год заработала рекордные 955 миллионов рублей. Чистая прибыль компании составила 34,6 миллиона рублей. Об этом стало известно «Страстям».
Для сравнения, в 2023 году «Студия Свердловск» заработала 254 миллиона рублей, а чистая прибыль составила лишь 2,2 миллиона рублей. Таким образом, рост доходов компании за год оказался впечатляющим.
Стоит отметить, что организация Светлакова не имеет задолженностей по налогам и активных судебных разбирательств, что свидетельствует о стабильной финансовой ситуации и успешном управлении бизнесом.
Светлаков продолжает удивлять поклонников не только своим творчеством, но и успехами в предпринимательской деятельности.
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Стоит отметить, что организация Светлакова не имеет задолженностей по налогам и активных судебных разбирательств, что свидетельствует о стабильной финансовой ситуации и успешном управлении бизнесом.
Светлаков продолжает удивлять поклонников не только своим творчеством, но и успехами в предпринимательской деятельности.
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Дарья Осипова