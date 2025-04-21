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Регина Дубовицкая шокировала поклонников своим внешним видом

Регина Дубовицкая (Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев)

Регина Дубовицкая (Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев)

81-летняя телеведущая Регина Дубовицкая вновь привлекла внимание общественности своим состоянием. На свежем снимке, опубликованном Сергеем Дроботенко в его соцсетях, она запечатлена среди коллег на программе «Ашлаг». Несмотря на улыбку на лице, поклонники заметили ее заметную худобу и изможденный вид.
Фанаты выразили свое беспокойство в комментариях: «Какой кошмар», «Сердце сжимается, когда на нее смотришь», «Она ужасно похудела, наверное, и правда болеет».

Однако Сергей Дроботенко поспешил успокоить всех, заявив, что с Региной все в порядке и она прекрасно себя чувствует.

Несмотря на его слова, многие поклонники продолжают опасаться за здоровье телеведущей и предполагают, что она может скрывать серьезные проблемы со здоровьем.

Юлия Самойлова — сестра жены рэпера Джигана, певица, которая когда-то ездила на «Евровидение». Как она живет сейчас и что изменилось после популярного песенного конкурса в материале «Радио 1».

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#здоровье
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#певица
#звёзды
#шоу
Алла Пугачева с размахом отметила Пасху в Израиле
Уехавшая из России Алла Пугачева отметила Пасху с богатым застольем в Израиле
21 апреля 2025, 14:45

Фото: iStock/margouillatphotos

Известная российская певица Алла Пугачева, которая в последнее время проживает в Израиле, отпраздновала Пасху в кругу семьи и друзей. В своем блоге муж артистки Максим Галкин* поделился яркими моментами праздника, который состоялся 20 апреля.
Празднование прошло в уютном саду их дома, где Пугачева организовала роскошное застолье. Территория была тщательно оформлена: деревья украсили небольшими игрушками в форме пасхальных яиц, а на столах разместили фигурки зайчиков и агнцев, вазы с цветами и другие праздничные статуэтки.

Судя по фотографиям, гостей у Аллы было немало. Вместо традиционных куличей на столе красовался огромный трехъярусный торт в пасхальном стиле, а также яркие капкейки, которые добавили атмосферу веселья и уюта.

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* признан иноагентом на территории РФ
#деревья
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#сын
#пасха
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Оставим интригу: Филипп Киркоров нарушил правила шоу «Маска»
Киркоров предложил не раскрывать личность одного из экс-участников шоу до финала
21 апреля 2025, 13:11

Филипп Киркоров (Фото: Телеграм, @official_kirkorov)

Финал шестого сезона музыкального проекта «Маска» не за горами, зрителям не терпится узнать, кто же скрывается под масками боксёра, страуса, далматина, сокола и вождя, и кто же из них в итоге победит. Во втором полуфинале интриги добавил председатель жюри Филипп Киркоров, который решил нарушить главное правило шоу.
Так, в номинацию попали звёзды, скрывающиеся под масками далматина и страуса. Судьи так и не смогли определиться, кого же из них разоблачить, поэтому слово взял король отечественной поп-музыки, который отдал свой голос за далматина. Но зрители так и не узнали, кто скрывается под маской страуса.
«Я понимаю, что страус должен открыть маску. Правила есть правила. Для всех они одинаковые, но… А что если страус откроет нам маску в самом начале финала в Кремле? Потянем эту интригу», — предложил на шоу Киркоров.
Все члены жюри поддержали инициативу, на что ведущий проекта Вячеслав Макаров заметил, что такого ещё никогда не было.

Напомним, что на прошлой неделе в первом полуфинале из игры выбыла Елена Власова, которая выступала в костюме утки.

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Ковальчук после смерти Папы Римского призвала послушать ее хит «Армагеддон»
21 апреля 2025, 13:07

Юлия Ковальчук (Фото: ВКонтакте @juliakovalchuk_official)

Экс-солистка популярной группы «Блестящие», певица Юлия Ковальчук отреагировала на известие о кончине главы католической церкви необычным образом. Она напомнила о выходе своего нового трека под названием «Армагеддон», подчеркнув особую значимость композиции именно в этот период времени. Об этом пишут Страсти.
Ковальчук поделилась своими размышлениями на страницах личного блога, отметив, что песня обладает особым символизмом и глубоким значением для каждого слушателя. Певица подчеркнула важность любви и заботы друг о друге, призвав поклонников сохранить чувство доброты и взаимопонимания в трудные времена.

Также артистка выразила надежду, что её новая работа станет источником вдохновения и поддержки для тех, кто переживает тяжелые моменты жизни. Несмотря на такую эмоциональную реакцию, подробности связи между событием и выходом музыкального произведения остались неизвестны широкой публике.

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«Соединяет в себе два пола»: Психолог раскрыла тайну звезды «Битвы экстрасенсов» Александра Шепса

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#жизнь
#певица
#шоу
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«Соединяет в себе два пола»: Психолог раскрыла тайну звезды «Битвы экстрасенсов» Александра Шепса
Психолог Кардиакос: Александр Шепс — истероид, соединяющий в себе два пола
21 апреля 2025, 12:09

Александр Шепс (Фото: Телеграм@аlexandersheps)

Александр Шепс — один из самых загадочных экстрасенсов в России. Впервые он появился в программе «Битва экстрасенсов» и сразил зрителей своими сверхъестественными способностями и вызывающим образом. Однако в личной жизни Александру пока не очень везет. Связано ли это с его профессиональной деятельностью?
Семейный психолог-психотерапевт Анастасия Кардиакос в беседе с «Радио 1» заявила, что у Александра Шепса андрогенный образ, и он старается быть над стереотипами.

«У него есть некая потребность в исключительности, которую он создает через соединение двух полов: мужского и женского. Зубы, ламинированные ресницы привлекают внимание, и он чувствует свою небольшую победу. Из мужских черт в нем замечается голос — крепкий и даже гипнотический, что чаще свойственно для мужчин», — сказала эксперт.


Внутреннее противостояние мужчины и женщины


По ее словам, дуальность в экстрасенсе связана также с родителями.

«У него мама — таролог, то есть связана с потусторонними силами и эзотерикой, а папа — про то, что нужно бояться живых. И из-за противостояния историй мамы и папы, у него как будто есть и гендерное внутреннее противостояние мужчин и женщин, поэтому ему сложно быть в партнерстве. У него будто есть великая мысль примирить через себя родителей, соединить веру в потустороннее с реальными миром», — отметила психолог.


Истероидность


Александр Шепс (Фото: кадр из программы «Экстрасенсы. Битва сильнейших»)

Видео, где Шепс пытается перескочить через зеленый забор, становится мемом. Психолог Кардиакос считает, что оно доказывает истероидность и театральное преувеличение экстрасенса.

«Внутри истероидности очень много демонстративности. И эта игра как будто не издевка, а проживание театрального преувеличения. Через эти эмоции экстрасенс питается впечатлением и вниманием других людей. Он может говорить с придыханием, кричать. У истероидов есть потребность в обратной связи от внешнего мира — и позитивной, и негативной. Им нужно создавать вокруг себя больше микроповодов для внимания», — объяснила специалист.

Александр Шепс (фото: Telegram @alexandersheps)

Эмоциональные качели в отношениях


Психолог отметила, что истероидность во многом препятствует партнерским отношениям, потому что в них необходимо не только брать, но и отдавать.

«Либо это будут эмоциональные отношения со вспышками. То есть через эмоции он будет чувствовать свою любовь, в том числе через споры, например. А в спокойных отношениях будет сложнее. Такие люди часто могут в спокойных отношениях не чувствовать любовь вообще. То есть им сложно будет в спокойствии разобрать эмоции. А когда все время живешь на повышенных радарах, на эмоциональных колебаниях, то от спокойных эмоций отвыкаешь», поделилась мнением собеседница.

По словам Анастасии Кардиакос, такие люди, как Александр Шепс, часто эмоции подкручивают под ситуацию: могут кричать, когда, например, их и без того слышат.

«Потом чувствуют вину, но она все равно подавляется. В жизни такие люди могут быть раздражительными», — заключила семейный психолог.

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Прохор Шаляпин, Александр Серов, Тимур Еремеев и другие звезды, чью жизнь изменил ДНК-тест
21 апреля 2025, 12:01

Тимур Ермеев (Фото: Instagram*/timureremeev)

В век технологий стало легче выяснять кто отец или родственник того или иного человека. Как всего один ДНК-тест изменил жизнь российских звезд, читайте в материале «Радио 1».

Тимур Еремеев и Карина Мишулина

Актер Тимур Ермеев, известный благодаря сериалу «отель Эллион» неожиданно появился в жизни дочери известного советского актера Спартака Мишулина Карины. Ермеев заявил, что является сыном Спартака. Жизнь Карины стала меняться в худшую сторону: ее мама перенесла инсульт, саму девушку попросили уйти из театра. У молодого человека карьера наоборот пошла в гору. Его приглашали на различные шоу, предлагали работу. Он заявлял, что не претендует на имущество отца и славу. Карина вела с ним борьбу, результаты теста она оспаривала в суде, по некоторым данным даже незаконно брала биоматериал Тимура для теста. Эта история привлекла на них волну ненависти от следивших за ситуацией.

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Артем Терехов и Лилия Еремеева

В 2019 году Артем Терехов, который сыграл в сериале «Кадетство», согласился на публичный тест-ДНК на отцовство. Дело в том, что его преследовала подруга из прошлого, которая утверждала, что родила от него.

Правду доказало шоу, куда пришла Лилия Еремеева. Она утверждала, что в 10-х познакомилась с Артемом в клубе. Они продолжили вечер у нее дома. Их отношения продлились два месяца, молодой человек обещал девушке переезд в Москву и свадьбу. Парень буквально сбежал от невесты, не выполнил свои обещания, и девушка в результате потребовала у него алименты в размере 3 млн. рублей. Результат теста не подтвердил, что слова Лилии были правдой.

Прохор Шаляпин и Анна Калашникова

С 2014 года Анна состояла в отношениях с Прохором Шаляпиным, у них даже родился сын Даниил, но вокруг него ходили слухи, что его отец не Прохор. Дело двигалось к свадьбе и Анна сама предложила в эфире шоу сделать тест. По его результатам Шаляпин не являлся отцом ребенку Анны. Свадьба была отменена. Певец сильно переживал, а Анна пыталась его вернуть, но безуспешно.

Прохор Шаляпин (Фото: Instagram*/shalyapin_official)

Александр Серов и внебрачные дети


Александр Серов в свое время пользовался популярностью у женщин. Спустя годы стали вскрываться подробности его жизни. У певца обнаружилась внебрачная дочь из Америки, потом еще одна дочь Кристина, которую родила Надежда Тилер. Ситуацию решили разобрать в шоу «Прямой эфир». Серов публично прошел ДНК-тест. Результат: Кристина оказалась его дочерью.

Александр Серов (Фото: Instagram*/alexander_serov_official)

Александр Головин и Светлана Белогурова


Еще одна история со звездой «Кадетов» — Александром Головиным. Артист завел роман на съемках со стилистом Светланой. Когда девушка сказала, что ждет ребенка, он предложил избавиться от него. Но Светлана родила дочь и обратилась в суд, чтобы зафиксировать отцовство и получить материальную помощь. Тест ДНК-подтвердил это и теперь Александр выплачивает дочери алименты.

Александр Головин (Фото: Instagram*/s.a.n.e.k13)

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