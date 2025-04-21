Регина Дубовицкая шокировала поклонников своим внешним видом

Александр Шепс — один из самых загадочных экстрасенсов в России. Впервые он появился в программе «Битва экстрасенсов» и сразил зрителей своими сверхъестественными способностями и вызывающим образом. Однако в личной жизни Александру пока не очень везет. Связано ли это с его профессиональной деятельностью?