Регина Дубовицкая шокировала поклонников своим внешним видом

Регина Дубовицкая (Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев)
81-летняя телеведущая Регина Дубовицкая вновь привлекла внимание общественности своим состоянием. На свежем снимке, опубликованном Сергеем Дроботенко в его соцсетях, она запечатлена среди коллег на программе «Ашлаг». Несмотря на улыбку на лице, поклонники заметили ее заметную худобу и изможденный вид.
Фанаты выразили свое беспокойство в комментариях: «Какой кошмар», «Сердце сжимается, когда на нее смотришь», «Она ужасно похудела, наверное, и правда болеет».
Однако Сергей Дроботенко поспешил успокоить всех, заявив, что с Региной все в порядке и она прекрасно себя чувствует.
Несмотря на его слова, многие поклонники продолжают опасаться за здоровье телеведущей и предполагают, что она может скрывать серьезные проблемы со здоровьем.
Юлия Самойлова — сестра жены рэпера Джигана, певица, которая когда-то ездила на «Евровидение». Как она живет сейчас и что изменилось после популярного песенного конкурса в материале «Радио 1».
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Однако Сергей Дроботенко поспешил успокоить всех, заявив, что с Региной все в порядке и она прекрасно себя чувствует.
Несмотря на его слова, многие поклонники продолжают опасаться за здоровье телеведущей и предполагают, что она может скрывать серьезные проблемы со здоровьем.
Юлия Самойлова — сестра жены рэпера Джигана, певица, которая когда-то ездила на «Евровидение». Как она живет сейчас и что изменилось после популярного песенного конкурса в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова