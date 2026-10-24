Сергей Светлаков объяснил, почему не хочет участвовать в реалити‑шоу

24 октября 2026, 05:49

Юморист Светлаков заявил, что «перерос» роль участника реалити‑шоу

Сергей Светлаков (Фото: РИА Новости / Владимир Астапкович)

Юморист Сергей Светлаков заявил, что уже находится не в том возрасте, чтобы принимать участие в реалити‑шоу. При этом артист не исключает возможности вернуться на телеэкран, пишет «Звездач».





Как выяснилось, Светлаков может примерить на себя другую роль. Он готов рассмотреть предложения о съёмках, если его пригласят вести проект.



«Я люблю их смотреть и надеюсь, когда‑нибудь буду их вести. А как участник — ну не знаю. Я, наверное, не готов просто к этому. Я не чувствую, что мне это прикольно и мне это надо», — поделился Светлаков.