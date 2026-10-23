Жена актера Андрея Терентьева назвала причину его смерти

23 октября 2026, 20:26

ТАСС: Актер Андрей Терентьев умер от кровопотери

Андрей Терентьев (Фото: кадр из фильма «Шаман» (2011)

Причиной смерти актера Андрея Терентьева стала кровопотеря в результате внутреннего кровотечения, вызванного прободной язвой. Об этом сообщила ТАСС жена артиста Светлана.





Андрей Терентьев родился 14 июля 1982 года, окончил Санкт-Петербургскую академию театрального искусства. Зрителям он запомнился по многим ролям в фильмах и сериалах. Также актер снимался в сериалах «Подсудимый», «Филин», «Крылья империи», «Первый отдел» и других проектах.





«Это кровопотеря от открытой язвы, внутреннее кровотечение», — сказала собеседница агентства, уточнив, что речь идет о прободной язве.