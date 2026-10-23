«Какие‑то недолюбленные»: Слава ответила мужчинам-хейтерам

23 октября 2026, 21:27

Певица Слава ответила своим хейтерам после видео в ночнушке

Анастасия Сланевская (Фото: РИА Новости/Пелагия Тихонова)

Певица Слава (Анастасия Сланевская) пожаловалась на волну негатива в комментариях под новым видео, снятым в гостиничном номере перед концертом. Артистка решила выяснить, кто именно пишет ей едкие замечания, и изучила страницы критиков — большинство из них оказались мужчинами.





По словам Славы, она не расстраивается и не обижается на хейтеров. Исполнительница отнеслась к происходящему скептически и предположила, что за аккаунтами с негативом могут стоять не взрослые люди, а подростки, либо фейковые профили.





«Честно говоря, я даже не расстраиваюсь и не обижаюсь. Мне кажется, это пишут какие‑то недолюбленные люди. Надеюсь, что у всех всё наладится и никто не будет жить с такой злостью, особенно уже во взрослом возрасте. А я точно не зацикливаюсь на этом — ведь любовь точно спасёт мир», — поделилась певица в личном блоге.