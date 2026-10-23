«Какие‑то недолюбленные»: Слава ответила мужчинам-хейтерам
Певица Слава ответила своим хейтерам после видео в ночнушке
Певица Слава (Анастасия Сланевская) пожаловалась на волну негатива в комментариях под новым видео, снятым в гостиничном номере перед концертом. Артистка решила выяснить, кто именно пишет ей едкие замечания, и изучила страницы критиков — большинство из них оказались мужчинами.
По словам Славы, она не расстраивается и не обижается на хейтеров. Исполнительница отнеслась к происходящему скептически и предположила, что за аккаунтами с негативом могут стоять не взрослые люди, а подростки, либо фейковые профили.
«Честно говоря, я даже не расстраиваюсь и не обижаюсь. Мне кажется, это пишут какие‑то недолюбленные люди. Надеюсь, что у всех всё наладится и никто не будет жить с такой злостью, особенно уже во взрослом возрасте. А я точно не зацикливаюсь на этом — ведь любовь точно спасёт мир», — поделилась певица в личном блоге.Ранее Слава сорвалась и вспомнила о подаренном виски. Звезда не сдержала эмоций во время пребывания в отеле.