Сергей Жуков обратился в суд из-за фонограмм группы «Руки вверх»

Сергей Жуков (Фото: «ВК»/Сергей Жуков)
Солист «Руки вверх» Сергей Жуков обратился в Верховный суд из-за прав на фонограммы группы и ее музыкальных произведений. Об этом сообщает РИА Новости.
«Поступил иск Жукова и Потехина о признании договора о передаче исключительных прав на фонограммы недействительной (ничтожной) сделкой. Признании договора о предоставлении исключительной лицензии на использование фонограмм недействительной (ничтожной) сделкой», — пишут в агентстве.
Как оказалось, иск был направлен в отношении ООО «Издательство Джем» и продюсера Андрея Маликова. Жуков обратился в суд вместе с бывший участников группы Алексеем Потехиным. На данный момент иск находится на рассмотрении у судьи. Ранее Жуков и Потехин уже обращались в суд с аналогичными требованиями.
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