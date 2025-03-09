Сергей Жуков обратился в суд из-за фонограмм группы «Руки вверх»

Рэпер Канье Уэст и его жена Бьянка Цензори вызвали бурю эмоций после своего появления на красной дорожке премии «Грэмми». Девушка пришла на церемонию в абсолютно прозрачном платье без нижнего белья, после чего пару выгнали с мероприятия.