Бывший участник «Руки Вверх!» Потехин: SHAMAN'а быстро забудут. Переживаю за таких артистов, столько пафоса

Сергей Жуков и Алексей Потехин (Фото: «ВК»/Алексей Потехин)
Бывший участник известной группы «Руки Вверх!» Алексей Потехин поделился своим мнением о новых хитах, а также прокомментировал момент большой популярности SHAMAN'а. По мнению певца, 33-летнего Ярослава Дронова в скором времени могут просто забыть.
Музыкант считает, что для создания топовой композиции особенно важна личность исполнителя. Для подтверждения своих слов Алексей привел Григория Лепса.
По словам певца, современные исполнители не имеют подходящего образа. К тому же общественность не может вспомнить ни одного трека молодых звезд.
Фото: «ВК»/Алексей Потехин
К тому же Потехин прокомментировал популярность SHAMAN'а. Об исполнителе заговорили в ходе шоу «Легенда» канала RTVI. Ярослава Дронова вспомнили после слов Алексея о современных музыкантах.
Алексей ушел из группы «Руки Вверх!» в 2006 году. Как пишут Starhit, все из-за амбиций Сергея Жукова, который желал развиваться дальше один. При этом сам Потехин продолжил заниматься творчеством и создал свою музыкальную группу.
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«Сколько у него было песен, но все равно есть вещи, которые подходят именно под его типаж. „Рюмка водка на столе…“ — понятно, что это Лепс», — говорит Потехин.
По словам певца, современные исполнители не имеют подходящего образа. К тому же общественность не может вспомнить ни одного трека молодых звезд.
Фото: «ВК»/Алексей Потехин
К тому же Потехин прокомментировал популярность SHAMAN'а. Об исполнителе заговорили в ходе шоу «Легенда» канала RTVI. Ярослава Дронова вспомнили после слов Алексея о современных музыкантах.
«Я, честно, даже переживаю иногда за таких артистов, потому что столько пафоса в это вложено. А спроси у девчонки любой: „Знаешь этого исполнителя? А чего он поет?“ Она не ответит, напеть невозможно. Если этого артиста не рекламировать, его быстро забудут, потому что он ни с чем не ассоциируется. Приятная внешность, все работает отлично, а вот не крутить его буквально полгода, и люди вообще даже не вспомнят, что такой человек был», — заявил Потехин.
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Алексей ушел из группы «Руки Вверх!» в 2006 году. Как пишут Starhit, все из-за амбиций Сергея Жукова, который желал развиваться дальше один. При этом сам Потехин продолжил заниматься творчеством и создал свою музыкальную группу.
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Иван Мусатов