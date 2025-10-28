Сергей Жуков объяснил, почему продвигает своих детей в шоу-бизнесе

28 октября 2025, 16:52

Сергей Жуков с женой и детьми (фото: Telegram @sezhukovrv)

Лидер группы «Руки вверх!» Сергей Жуков заявил, что в российском шоу-бизнесе процветает кумовство и непотизм, когда звёзды пытаются продвинуть своих детей или близких, даже если у тех нет таланта. Об этом он рассказал в интервью Общественной Службе Новостей.





По словам артиста, подобные явления – обычное дело в индустрии, и он сам не раз пользовался своим положением, чтобы помочь детям попасть на сцену или в кадр.





«Да, я тоже продвигаю своих детей, но если бы они были без актёрского таланта, то я бы заменил их на других актёров – более профессиональных. Но мои дети обладают нужными качествами, чтобы стоять на сцене или входить в кадр», – отметил Жуков.

«Я знаю такие случаи, но называть имена не буду», – сказал певец.