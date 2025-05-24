Сергей Жуков опубликовал архивное фото с младшим братом – копией его сына Энджела

Михаил и Сергей Жуковы (фото: Instagram* @zhukovm)
Сергей Жуков опубликовал архивную фотографию с младшим братом в его день рождения.
Михаил и Сергей Жуковы (фото: Instagram* @sezhukov)
Брат солиста группы «Руки Вверх» Михаил отметил 42-летие 23 мая. В честь этого события Сергей опубликовал в личном блоге пост с душевным поздравлением.
Энджел Жуков (фото: Instagram* @zhukovangel)
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*деятельность Meta (Instagram) признана экстремистской и запрещена в РФ
Брат солиста группы «Руки Вверх» Михаил отметил 42-летие 23 мая. В честь этого события Сергей опубликовал в личном блоге пост с душевным поздравлением.
«Мишанечка! Ты в этом году снова стал папой, ты должен быть очень счастлив – и этот год точно будет для тебя очень удачным! Здоровья тебе крепкого, мой младшенький, тысяч волшебных вечеров вместе с любимой семьёй, творческих побед и свершений, и нам с тобой больше совместных семейных вылазок на рыбалку. Люблю тебя, братик!», – написал Сергей Жуков.К слову, поклонников артиста привлекло не только трогательное поздравление, но и невероятное сходство Михаила со старшим сыном Сергея – Энджелом. В комментариях под постом многие написали, что все трое будто бы являются клонами друг друга.
Энджел Жуков (фото: Instagram* @zhukovangel)
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*деятельность Meta (Instagram) признана экстремистской и запрещена в РФ
Анастасия Чинкова