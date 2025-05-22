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Ушел от состоятельной жены и едва не умер: громкие скандалы Сергея Жукова, настоящие причины распада «Руки Вверх!»

Сергей Жуков (Фото: Телеграм@sezhukovrv)

Сергей Жуков (Фото: Телеграм@sezhukovrv)

Сергей Жуков и его группа «Руки Вверх!» стали известны в 90-х годах. Тогда и молодежь, и более взрослые люди с удовольствием слушали хиты этого музыкального коллектива. Песни «18 мне уже», «А он тебя целует» и «Студент» по-прежнему остаются невероятно популярными. О том, как сейчас живет артист расскажет «Радио 1».

Детство и юность Сергея Жукова

Сергей Жуков появился на свет 22 мая 1976 года в небольшом городе Димитровграде. Его отец, Евгений, был русским, а мать, Лилия, татаркой. Через шесть лет после рождения Сергея в семье родился младший сын Михаил. Мама работала преподавателем в музыкальной школе, и именно она вдохновила Сергея на первые шаги в творчестве, обучив его игре на пианино. Однако в детстве мальчику не слишком нравилась музыка — он предпочитал заниматься футболом, хоккеем и даже боевыми искусствами. Позже он увлекся бодибилдингом и даже начал принимать стероиды, что негативно сказалось на его здоровье. К счастью, благодаря поддержке семьи и врачам ему удалось восстановить свое состояние.

После окончания школы Жуков переехал в Самару, где получил работу на местной радиостанции «Европа Плюс». В течение нескольких месяцев он вел танцевальный чарт «Хит-час», где и познакомился с Алексеем Потехиным, ведущим авторского шоу «Потешки от Потехина». Именно тогда они решили объединить свои усилия и начать совместную работу.


«Руки Вверх!»

В 1993 году музыканты решили создать свой коллектив, который назвали «Дядюшка Рэй и компания». Первые песни они записали в Тольятти. В то время танцевальный поп-дэнс был на пике популярности, и их слава быстро распространилась по Самаре и Тольятти. В 1995 году артисты приняли решение переехать в столицу.

В этот период они изменили название на «Руки Вверх!» и начали писать композиции для своего дебютного альбома. Однако популярность всё ещё не приходила. В 1997 году «Руки Вверх!» встретились с продюсером Андреем Маликовым и выступили на фестивале «Нон-стоп-97», после чего записали альбом «Дышите равномерно», который принес им титул «открытие года».

Сергей Жуков (Фото: Телеграм@sezhukovrv)

Звёздный 1998 год стал для музыкантов временем бесконечных гастролей, в то же время они успели записать три новых альбома. Главным хитом этого периода стала песня «Крошка моя». Следующие два года прошли в постоянных концертах, съемках клипов и записи новых песен. В 2000 году группа рассталась с Андреем Маликовым из-за творческих и финансовых разногласий, а весной выпустила альбом с песней «Алёшка».

В 2002 году «Руки Вверх!» решили немного изменить свою концепцию и записали более серьезный альбом, который не имел успеха, за исключением песни «А он тебя целует», ставшей хитом. В этот период между Сергеем и Алексеем начался серьезный конфликт. Жуков принял решение записать сольный альбом «Территория 2002». Они продолжали гастролировать вместе почти четыре года, но в 2006 году окончательно решили расстаться.

Причина распада группы «Руки Вверх!» долгое время оставалась загадкой. Сергей Жуков начал выступать сольно, в то время как Алексей Потехин надолго исчез с музыкальной сцены, но позже основал свой проект «Поднимите Руки Вверх!». Вот что Алексей рассказал о том времени:

«Разве можно так относиться? Просто вышел, спел, получил деньги и всё. Для меня это было тяжело! Я спрашивал: «Серёг, что происходит? Что за ерунда?» Ему надоело быть музыкантом, и он решил стать бизнесменом. Ему хотелось иметь пиджак и кабинет… Чтобы к нему приходили за подписью», — поделился Потехин в эфире Пятого канала.
Потехин также считает, что у Жукова развилась звёздная болезнь:

«Он стал думать, что он бог, великий. Он выпустил множество альбомов, а никто уже не помнит ни одной песни. Когда я ушёл, я был самым счастливым человеком на свете», — признался музыкант.

Сергей Жуков потребовал вернуть ему песни коллектива «Руки вверх»
Сергей Жуков потребовал вернуть ему песни коллектива «Руки вверх»

Страшная болезнь

Однажды Сергей Жуков оказался на грани жизни и смерти. Он даже попрощался с поклонниками в соцсетях, готовясь к возможному летальному исходу. В 2017 году, после интенсивных физических нагрузок и травмы на сцене, у него развилась пупочная грыжа, которую артист сначала принял за обычный синяк и долго не обращал на неё внимания. Когда он всё же решил обратиться к врачу, то затянул с операцией.

Сначала казалось, что операция прошла успешно. Однако после выписки у Жукова начался воспалительный процесс. Врачи дважды откачивали по полтора литра жидкости, установили дренаж и провели повторную операцию, но после неё у певца развился некроз тканей. Антибиотики не давали результатов. Через месяц на его животе образовалась 10-сантиметровая рана, он сильно похудел и стал готовиться к худшему.

В больнице врачи были в недоумении — организм певца перестал справляться с проблемой. Спасением стал экспериментальный метод с вакуумом. Лечение заняло три месяца и потребовало третьей операции. Теперь живот Сергея покрыт рубцами, и у него больше нет пупка.

Личная жизнь Сергея Жукова


Сергей Жуков с супругой (Фото: Телеграм@sezhukovrv)

Сергей Жуков дважды вступал в брак. Его первый серьёзный роман, который завершился свадьбой, начался ещё в юности в Тольятти. Избранницей стала Елена Добындо, которую Сергей перевёз в Москву. Интересно, что Елена происходила из небедной семьи — её отец занимал руководящие посты в «АвтоВАЗе» и «Ина́вто».

После свадьбы у пары родилась первая дочь, Саша. Однако вскоре у Сергея начались постоянные гастроли, и внимание поклонниц стало создавать проблемы в их семейной жизни. Супруге не нравилось, что их личная жизнь остаётся в тени, и в 2005 году она подала на развод. Елена вместе с дочкой переехала в США.

Несмотря на развод, Сергей продолжал поддерживать связь с дочерью, которая тоже проявила музыкальные способности и сейчас выступает в театре в Америке. «Когда я бываю в Штатах, мы всегда встречаемся. Саша иногда отказывается ехать со мной на концерты, потому что её начинают узнавать. Она удивляется, как я справляюсь с этим», — делился артист.

Своей истинной любовью Сергей считает певицу Регину Бурд, экс-солистку группы «Сливки». Пара познакомилась в 2005 году, несколько лет встречалась, а в 2007-м зарегистрировала свои отношения. У них родилось четверо детей: дочь Ника и сыновья Энджел, Мирон и Эван.

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Водитель Надежды Кадышевой заявил, что сын певицы дважды лежал в психбольнице
22 мая 2025, 11:07

Надежда Кадышева и Григорий Костюк (Фото: РИА Новости/Пелагия Тихонова)

Бывший водитель Надежды Кадышевой заявил, что единственный сын певицы Григорий Костюк дважды лечился в психиатрической клинике. Об этом он сообщил в эфире шоу «Малахов» на канале «Россия 1».
«Помню, как под ручку ведут, он как будто инвалид. Рядом со мной садится: "Сань, привет". Потом две минуты проходит: "Привет, как дела, Сань?". Еще пять минут прошло, снова: "Ну чего, привет. Как дела?". Кукуха конкретно поехала», — пояснил мужчина.

По мнению экспертов, находящихся в зале, сын знаменитой певицы страдал наркозависимостью. В качестве доказательства они привели постоянную жажду Григория Костюка.

Примечательно, что Влад Топалов опроверг предположения о наркозависимости наследника Кадышевой.

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#долги
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#наркотики
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Компанию Филиппа Киркорова закрывает ФНС
Компанию Филиппа Киркорова закрывает ФНС из-за смерти соучредителя
22 мая 2025, 11:00

Филипп Киркоров (Фото: Telegram/@official_kirkorov)

В списки на ликвидацию внесена компания-продакшн поп-короля российской эстрады Филиппа Киркорова. Как пишет Telegram-канал Mash, налоговая собирается закрыть фирму из-за смерти соучредителя Геннадия Рыбака, скончавшегося в 2023 году.
Через компанию Киркоров принимал заказы на выступления, пишут обозреватели. Уточняется, что из-за смерти Рыбака были заблокированы счета фирмы в ноябре прошлого года.

Недавно стало известно, что Филипп Киркоров — один из самых дорогих российских артистов. По словам продюсера Сергея Дворцова, исполнитель песни «Я за тебя умру» имеет хорошую заполняемость залов, а его композиции до сих пор остаются хитами.

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Александр Ревва получил российское гражданство
#мир
#россия
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Александр Ревва получил российское гражданство
Родившийся в Донецке Александр Ревва получил российское гражданство
22 мая 2025, 10:29

Александр Ревва (Фото: кадр из интервью на Youtube-канале «Антон Штейн»)

Родившийся в Донецке Александр Ревва получил российское гражданство, передает РИА Новости.
Уточняется, что артист указал гражданство РФ в юридических документах в начале мая этого года. Ревва пока не прокомментировал ​данную информацию.

Шоумен много лет работает в России, где пользуется большой популярностью.

Ранее сообщалось, что Александр Ревва оплатил похороны своего отчима Олега Рачеева, который скончался 10 мая этого года. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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#гражданство
#скандал
#артист
#рф
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Сергей Шнуров нашел способ законно материться на концертах
Mash: Сергей Шнуров нашел способ законно материться на концертах
22 мая 2025, 10:22

Сергей Шнуров (Фото: РИА Новости/Максим Блинов)

Сергей Шнуров нашел способ законно материться на концертах. Об этом пишет Telegram-канал Mash.
Угроза отмены выступлений «Ленинграда» в Новосибирске 29–31 мая из-за требований активистов побудила музыканта найти нестандартное решение. Согласно информации Telegram-канала, Шнуров подпишет дополнительное соглашение к договору и гарантийное письмо, по которому всю ответственность за нарушение закона несут выступающие.

Уточняется, что певец поставит возрастное ограничение 18 , а также заплатит штраф в размере 1 тысячи рублей за мат в общественном месте.

«Взрослые люди идут послушать взрослые песни. Зачем пытаться мешать делать, то что не противозаконно и даже приятно?» — заявил музыкант.

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«Молюсь за тебя»: Алла Пугачева публично обратилась к Никите Преснякову
Алла Пугачева обратилась к Никите Преснякову и заверила, что молится за внука
22 мая 2025, 09:58

Алла Пугачева (Фото: Инстаграм* @alla_orfey)

21 мая Никите Преснякову исполнилось 34 года. Свой день рождения музыкант отпраздновал в Испании. В личном блоге Пресняков написал, что хотел бы кое-что изменить в своем прошлом. На эти слова отреагировала его бабушка Алла Пугачева.
«С днем рождения, любимый Никитка. Молюсь за тебя», — написала в комментариях к публикации примадонна.

В комментариях появилась и Кристина Орбакайте, которая призналась сыну в любви. Стоит отметить, что Никита отмечал день рождения без своих знаменитых родственников. Орбакайте сейчас находится в Швейцарии, а Пугачева проживает на Кипре.

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*Запрещен в РФ
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