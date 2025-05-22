Ушел от состоятельной жены и едва не умер: громкие скандалы Сергея Жукова, настоящие причины распада «Руки Вверх!»

Сергей Жуков (Фото: Телеграм@sezhukovrv)
Сергей Жуков и его группа «Руки Вверх!» стали известны в 90-х годах. Тогда и молодежь, и более взрослые люди с удовольствием слушали хиты этого музыкального коллектива. Песни «18 мне уже», «А он тебя целует» и «Студент» по-прежнему остаются невероятно популярными. О том, как сейчас живет артист расскажет «Радио 1».
Детство и юность Сергея ЖуковаСергей Жуков появился на свет 22 мая 1976 года в небольшом городе Димитровграде. Его отец, Евгений, был русским, а мать, Лилия, татаркой. Через шесть лет после рождения Сергея в семье родился младший сын Михаил. Мама работала преподавателем в музыкальной школе, и именно она вдохновила Сергея на первые шаги в творчестве, обучив его игре на пианино. Однако в детстве мальчику не слишком нравилась музыка — он предпочитал заниматься футболом, хоккеем и даже боевыми искусствами. Позже он увлекся бодибилдингом и даже начал принимать стероиды, что негативно сказалось на его здоровье. К счастью, благодаря поддержке семьи и врачам ему удалось восстановить свое состояние.
После окончания школы Жуков переехал в Самару, где получил работу на местной радиостанции «Европа Плюс». В течение нескольких месяцев он вел танцевальный чарт «Хит-час», где и познакомился с Алексеем Потехиным, ведущим авторского шоу «Потешки от Потехина». Именно тогда они решили объединить свои усилия и начать совместную работу.
«Руки Вверх!»В 1993 году музыканты решили создать свой коллектив, который назвали «Дядюшка Рэй и компания». Первые песни они записали в Тольятти. В то время танцевальный поп-дэнс был на пике популярности, и их слава быстро распространилась по Самаре и Тольятти. В 1995 году артисты приняли решение переехать в столицу.
В этот период они изменили название на «Руки Вверх!» и начали писать композиции для своего дебютного альбома. Однако популярность всё ещё не приходила. В 1997 году «Руки Вверх!» встретились с продюсером Андреем Маликовым и выступили на фестивале «Нон-стоп-97», после чего записали альбом «Дышите равномерно», который принес им титул «открытие года».
Сергей Жуков (Фото: Телеграм@sezhukovrv)
Звёздный 1998 год стал для музыкантов временем бесконечных гастролей, в то же время они успели записать три новых альбома. Главным хитом этого периода стала песня «Крошка моя». Следующие два года прошли в постоянных концертах, съемках клипов и записи новых песен. В 2000 году группа рассталась с Андреем Маликовым из-за творческих и финансовых разногласий, а весной выпустила альбом с песней «Алёшка».
В 2002 году «Руки Вверх!» решили немного изменить свою концепцию и записали более серьезный альбом, который не имел успеха, за исключением песни «А он тебя целует», ставшей хитом. В этот период между Сергеем и Алексеем начался серьезный конфликт. Жуков принял решение записать сольный альбом «Территория 2002». Они продолжали гастролировать вместе почти четыре года, но в 2006 году окончательно решили расстаться.
Причина распада группы «Руки Вверх!» долгое время оставалась загадкой. Сергей Жуков начал выступать сольно, в то время как Алексей Потехин надолго исчез с музыкальной сцены, но позже основал свой проект «Поднимите Руки Вверх!». Вот что Алексей рассказал о том времени:
«Разве можно так относиться? Просто вышел, спел, получил деньги и всё. Для меня это было тяжело! Я спрашивал: «Серёг, что происходит? Что за ерунда?» Ему надоело быть музыкантом, и он решил стать бизнесменом. Ему хотелось иметь пиджак и кабинет… Чтобы к нему приходили за подписью», — поделился Потехин в эфире Пятого канала.Потехин также считает, что у Жукова развилась звёздная болезнь:
«Он стал думать, что он бог, великий. Он выпустил множество альбомов, а никто уже не помнит ни одной песни. Когда я ушёл, я был самым счастливым человеком на свете», — признался музыкант.
Сергей Жуков потребовал вернуть ему песни коллектива «Руки вверх»
Страшная болезньОднажды Сергей Жуков оказался на грани жизни и смерти. Он даже попрощался с поклонниками в соцсетях, готовясь к возможному летальному исходу. В 2017 году, после интенсивных физических нагрузок и травмы на сцене, у него развилась пупочная грыжа, которую артист сначала принял за обычный синяк и долго не обращал на неё внимания. Когда он всё же решил обратиться к врачу, то затянул с операцией.
Сначала казалось, что операция прошла успешно. Однако после выписки у Жукова начался воспалительный процесс. Врачи дважды откачивали по полтора литра жидкости, установили дренаж и провели повторную операцию, но после неё у певца развился некроз тканей. Антибиотики не давали результатов. Через месяц на его животе образовалась 10-сантиметровая рана, он сильно похудел и стал готовиться к худшему.
В больнице врачи были в недоумении — организм певца перестал справляться с проблемой. Спасением стал экспериментальный метод с вакуумом. Лечение заняло три месяца и потребовало третьей операции. Теперь живот Сергея покрыт рубцами, и у него больше нет пупка.
Личная жизнь Сергея Жукова
Сергей Жуков с супругой (Фото: Телеграм@sezhukovrv)
Сергей Жуков дважды вступал в брак. Его первый серьёзный роман, который завершился свадьбой, начался ещё в юности в Тольятти. Избранницей стала Елена Добындо, которую Сергей перевёз в Москву. Интересно, что Елена происходила из небедной семьи — её отец занимал руководящие посты в «АвтоВАЗе» и «Ина́вто».
После свадьбы у пары родилась первая дочь, Саша. Однако вскоре у Сергея начались постоянные гастроли, и внимание поклонниц стало создавать проблемы в их семейной жизни. Супруге не нравилось, что их личная жизнь остаётся в тени, и в 2005 году она подала на развод. Елена вместе с дочкой переехала в США.
Несмотря на развод, Сергей продолжал поддерживать связь с дочерью, которая тоже проявила музыкальные способности и сейчас выступает в театре в Америке. «Когда я бываю в Штатах, мы всегда встречаемся. Саша иногда отказывается ехать со мной на концерты, потому что её начинают узнавать. Она удивляется, как я справляюсь с этим», — делился артист.
Своей истинной любовью Сергей считает певицу Регину Бурд, экс-солистку группы «Сливки». Пара познакомилась в 2005 году, несколько лет встречалась, а в 2007-м зарегистрировала свои отношения. У них родилось четверо детей: дочь Ника и сыновья Энджел, Мирон и Эван.
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