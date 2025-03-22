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Сергей Жуков подал заявку на регистрацию товарного знака «18 мне уже»

Сергей Жуков (фото: Telegram @sezhukovrv)

Сергей Жуков (фото: Telegram @sezhukovrv)

Солист группы «Руки вверх» Сергей Жуков подал заявку в Роспатент на регистрацию товарного знака «18 мне уже». Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Судя по всему, певец устал от того, что фразу из его песни постоянно используют бизнесмены, печатая её на различной продукции. В основном, фраза наносится на товары для вечеринок совершеннолетия.

Отмечается, что заявка в Роспатент была подана от ООО «Руки вверх», которое владеет уже 11 товарными знаками, в числе которых бренд косметики РУКИ ВВЕРХ beauty, снеки «Жуковские вкусности», «Жуковский чай» и многое другое.

Неизвестно, будет ли Жуков производить какую-то продукцию в случае принятия его новой заявки. Однако под таким названием уже проводятся вечеринки, организуемые в сети его баров.

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«Дочь сама себя назвала во сне»: Ида Галич рассказала об имени будущего ребёнка и предстоящей свадьбе
Ида Галич рассказала, что имя будущей дочери пришло ей во сне
22 марта 2025, 11:08

Ида Галич (фото: Telegram @GALICH_onok)

Ида Галич ждёт второго ребёнка. Пол малыша блогер узнала во время путешествия Антарктиду и не стала скрывать его, честно раскрыв поклонникам.
О беременности 34-летней Галич стало известно в конце января. Блогер раскрыла положение на Неделе моды в Париже, надев облегающее платье, подчеркнувшее живот. Отцом малыша является бизнесмен Олег Ледвич.

Недавно звезда соцсетей узнала пол будущего ребёнка. Гендер-пати Галич провела во время поездки на Южный полюс Земли. Выяснилось, что у пары родится девочка.

«Мне перед гендер-пати приснился сон. Я была уверена, что путешествую с пацаном, потому что мы летим через экватор в Антарктиду. Я мать смелого мальчика, дважды, у меня в крови мужчина. И мне снился сон, что я беру торт, отламываю кусок и говорю: „Вау, у меня мальчик!“ И девочка, которая со мной была на корабле, говорит: „Какой же мальчик? У тебя девочка!“ Я смотрю на торт, и он розовый. Отвечаю: „Точно девочка“. Потом называю имя. То есть мой ребенок, как в случае с Леоном, сам назвал себя во сне. Я очень сильно этого ждала», –призналась Ида в новом шоу «Кстати», опубликованном в VK Видео.
Галич пока не раскрывает имя будущей дочки, но признаётся, что оно понравилось как ей, так и её избраннику. До это пара не могла сойтись во мнении, предлагая имена, которые не нравились партнёру. Однако имя, приснившееся Галич, стало единственным, понравившимся и Иде, и Олегу.

Также блогер рассказала о будущей свадьбе. О помолвке она объявила 1 января, однако само бракосочетание отложила, поскольку хочет прийти в форму после родов.

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Ида Галич узнала пол будущего ребёнка во время путешествия в Антарктиду
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#беременность
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Россию на конкурсе «Интервидение» будет представлять SHAMAN
22 марта 2025, 11:00

Фото: istockphoto/batuhan toker

На международном музыкальном конкурсе «Интервидение» Россию будет представлять заслуженный артист РФ Ярослав Дронов. Публике он известен под творческим псевдонимом SHAMAN.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информированный источник. Ранее специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой говорил, что представлять страну на этом музыкальном форуме будет кто-то из пятёрки наиболее популярных и узнаваемых исполнителей.

Международный музыкальный конкурс «Интервидение-2025» пройдёт в Москве и Московской области. Соответствующий указ 3 февраля подписал президент РФ Владимир Путин. Швыдкой говорил, что мероприятие пройдёт в сентябре. Своё участие уже подтвердили 20 стран, включая государства, входящие в БРИКС.

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Иван Ургант с женой накопили долг по коммуналке в трёх московских квартирах стоимостью 600 млн рублей
SHOT: Ургант задолжал за ЖКУ в квартире в центре Москвы стоимостью 100 млн руб
22 марта 2025, 10:35

Иван Ургант (фото: Instagram* @urgantcom)

Телеведущий Иван Ургант и его супруга Наталья Кикнадзе задолжали по коммуналке в трёх московских квартирах общей стоимостью свыше 600 миллионов рублей. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
Отмечается, что сам шоумен накопил долги за ЖКУ в квартире в Старомонетном переулке в Москве. Площадь недвижимости составляет 101 квадратный метр, а приблизительная стоимость – свыше 100 миллионов рублей.

У его супруги также имеются в собственности две квартиры в центре Москвы, общая стоимость которых превышает полмиллиарда рублей. Одна квартира площадью 202 квадратных метра находится в районе Патриарших прудов, а вторая площадью 268 квадратных метров – в престижном районе Хамовники.

В настоящее время долг Натали за оплату коммунальных услуг составляет более 101 тысячи рублей.

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*запрещён в РФ
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«Я не была инициатором»: Диана Арбенина призналась, что от неё впервые ушёл мужчина
Диана Арбенина призналась, что от неё впервые ушёл мужчина
22 марта 2025, 10:29

Диана Арбенина (фото: Telegram @darbenina)

Диана Арбенина откровенно рассказала о своём последнем опыте отношений. 50-летняя певица впервые рассталась с возлюбленным по его инициативе.
На днях лидер рок-группы «Ночные снайперы» презентовала новый альбом «Bloody Mary». Многие песни, вошедшие в него, посвящены расставаниям и чувствам, которые переживают люди, некогда любившие друг друга, а теперь ставшие чужими людьми.

«Любовь она всегда: встречаешься – расстаёшься, расстаёшься – встречаешься. Такие качели. Когда последний раз переживала расставание? Сейчас. Почему, как и зачем – сама не знаю. Я не была инициатором этого. Первый раз за всю жизнь. Первый раз не я», – откровенно призналась Арбенина.
Певица рассказала, что непростой период длился долго, но сейчас она наконец-то выдохнула с облегчением, поскольку всё закончилось. Она отметила, что искренне не понимает, что произошло, однако верит в лучшее и в то, что произошедшее, возможно, является кульбитом во что-то хорошее.

Арбенина никогда открыто не афишировала личную жизнь, поэтому это заявление является уникальным. Известно лишь, что замужем певица была один раз. В 1993 году она вышла расписалась с музыкантом Константином Арбениным, фамилию которого носит по сей день. Однако мужчина утверждал, что брак был фиктивным, поскольку Диане, переехавшей в Петербург из Магадана, нужна была прописка.

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«Повлиял на ее самооценку»: Деми Мур до сих пор отходит от жизни с Эштоном Катчером
У Деми Мур проблемы с самооценкой и верой в мужчин после измен Эштона Катчера
22 марта 2025, 04:35

Эштон Катчер и Деми Мур (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Голливудская актриса Деми Мур до сих пор не может отойти от совместной жизни с Эштоном Катчером. Теперь у звезды проблемы с самооценкой и верой в мужчин, о чем пишет издание Radar.
«Он сильно повлиял на ее самооценку и, в конечном счете, подорвал ее веру в мужчин», — говорится в публикации.

Брак распался еще в 2013 году. В своих мемуарах Деми откровенно рассказывала про измены Катчера и случившийся выкидыш. Мур призналась, что ей пришлось согласиться на секс втроем, чтобы порадовать Эштона.

Друзья актрисы рассказали, что Деми до сих пор сталкивается с проблемами после жизни с актером. Теперь звезда имеет проблемы с самооценкой и перестала верить в мужчин. К тому же после развода Мур так и не начинала новых серьезных отношений.

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