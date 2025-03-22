Сергей Жуков подал заявку на регистрацию товарного знака «18 мне уже»

Сергей Жуков (фото: Telegram @sezhukovrv)
Солист группы «Руки вверх» Сергей Жуков подал заявку в Роспатент на регистрацию товарного знака «18 мне уже». Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Судя по всему, певец устал от того, что фразу из его песни постоянно используют бизнесмены, печатая её на различной продукции. В основном, фраза наносится на товары для вечеринок совершеннолетия.
Отмечается, что заявка в Роспатент была подана от ООО «Руки вверх», которое владеет уже 11 товарными знаками, в числе которых бренд косметики РУКИ ВВЕРХ beauty, снеки «Жуковские вкусности», «Жуковский чай» и многое другое.
Неизвестно, будет ли Жуков производить какую-то продукцию в случае принятия его новой заявки. Однако под таким названием уже проводятся вечеринки, организуемые в сети его баров.
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Отмечается, что заявка в Роспатент была подана от ООО «Руки вверх», которое владеет уже 11 товарными знаками, в числе которых бренд косметики РУКИ ВВЕРХ beauty, снеки «Жуковские вкусности», «Жуковский чай» и многое другое.
Неизвестно, будет ли Жуков производить какую-то продукцию в случае принятия его новой заявки. Однако под таким названием уже проводятся вечеринки, организуемые в сети его баров.
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Анастасия Чинкова