Сергей Жуков вспомнил, как артисты 90-х объявили бойкот фразе «руки вверх»
Основатель и фронтмен группы «Руки Вверх!» Сергей Жуков рассказал, как из-за популярности его коллектива другие артисты массово бойкотировали фразу «руки вверх» во время своих выступлений.
Он вспомнил, как еще на заре его карьеры все российские музыканты перестали произносить со сцены призыв к аудитории поднять "руки вверх". Именно это стало главным ознаменованием прихода всенародной популярности.
«Потому что зрители думали, что сейчас выйдет группа "Руки Вверх!", и в зале начиналось такое. Все орали "Руки вверх!" вместо того артиста, кто был на сцене, и они сказали: "Все, больше мы не произносим этот призыв"», — уточнил Жуков в интервью Москве 24.
По словам артиста, с тех пор сохранилось очень мало поп-групп, поскольку многие распались и перестали выступать. Жуков уточнил, что его коллектив собирает полные залы слушателей и уже давно не борется за призы и награды. Народные артисты должны работать для народа, заключил певец.