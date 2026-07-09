Сергей Жуков вспомнил, как артисты 90-х объявили бойкот фразе «руки вверх»

09 июля 2026, 11:26

Сергей Жуков (Фото: РИА Новости/Мария Девахина)

Основатель и фронтмен группы «Руки Вверх!» Сергей Жуков рассказал, как из-за популярности его коллектива другие артисты массово бойкотировали фразу «руки вверх» во время своих выступлений.





Он вспомнил, как еще на заре его карьеры все российские музыканты перестали произносить со сцены призыв к аудитории поднять "руки вверх". Именно это стало главным ознаменованием прихода всенародной популярности.





«Потому что зрители думали, что сейчас выйдет группа "Руки Вверх!", и в зале начиналось такое. Все орали "Руки вверх!" вместо того артиста, кто был на сцене, и они сказали: "Все, больше мы не произносим этот призыв"», — уточнил Жуков в интервью Москве 24.