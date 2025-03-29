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Сергей Зверев оказался в центре скандала из-за голых вечеринок с участием приёмного сына

Приёмный сын Сергея Зверева подал в суд на отца из-за голых вечеринок в детстве
Сергей Зверев (фото: Telegram @zverevsuperdeputat)

Сергей Зверев (фото: Telegram @zverevsuperdeputat)

У Сергея Зверева новые разборки с приёмным сыном. На этот раз молодой человек подал в суд на звёздного отца.
Артист усыновил мальчика, которого когда-то взял из Иркутского детского дома и назвал в свою честь. Однако гармонии между ними не получилось, несмотря на то, что Зверев фактически спас ребёнка от верной смерти от хронического заболевания и воспитал как родного сына.

После серии скандалов стилист выселил неблагодарного сына, оборвал с ним общение и даже убрал из завещания. Однако Зверев-младший не намерен успокаиваться.

На этот раз 31-летний Сергей выдвинул новые обвинения в адрес отца. Он заявил, что в детстве ему якобы была нанесена серьёзная психологическая травма, вызванная тем, что Зверев водил его на вечеринки «в стиле Пи Дидди». Ребёнок был травмирован, увидев много голых взрослых людей вокруг себя.

В связи с этим, приёмный сын Зверева подал в суд на отца, оценив нанесённый ему душевный вред в 25 миллионов рублей.

«Снова весна, снова обострение, снова начинается травля на федеральном канале. Звезда в шоке! Не обращаем внимания, работаем, идём дальше. Собаки лают, караван идёт», – ответил на всё происходящее Сергей Зверев.
Приближённые к стилисту люди утверждают, что в истории могут быть замешаны посторонние люди, которые надоумили Зверева-младшего подать в суд на отца в надежде получить хоть какие-то средства.

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#артист
Умер рэпер Паша Техник
29 марта 2025, 20:58

Паша Техник (Фото: Telegram-канал @pashatechniqueoriginaI)

Рэпер Паша Техник умер в возрасте 40 лет. Об этом сообщают СМИ.
По неподтверждённым данным, в настоящее время врачи ждут решения родственников, чтобы отключить исполнителя от аппарата жизнеобеспечения.

Напомним, что несколько дней назад Паша Техник попал в больницу в Таиланде после очередной передозировки наркотиками. В лечебном учреждении его ввели в состояние искусственной комы. Лечащий врач сделал тревожный прогноз, заявив о высоком риске летального исхода. Родственники открыли сбор средств на лечение и реабилитацию исполнителя.

У Паши Техника остался сын Иван, который родился в 2019 году в браке ​музыканта с Евой Карицкой.

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«Пишем друг другу письма»: Бородина рассказала, как помогает приговорённой к пяти годам колонии Блиновской
Ксения Бородина помогает приговорённой к пяти годам колонии Елене Блиновской
29 марта 2025, 20:44

Елена Блиновская и Ксения Бородина (фото: Instagram* @elena_blinovskaya)

Ксения Бородина давно дружит с Еленой Блиновской. Телеведущая продолжает поддерживать «королеву марафонов» и после того, как суд признал её виновной в деле о мошенничестве и огласил приговор.
Звезда «Дома-2» познакомилась с Блиновской более восьми лет назад. Ксения подписалась на соцсети Елены, начала проходить её марафоны и вскоре между ними завязалась дружба.

После ареста Блиновской Бородина не отвернулась от неё и даже помогает всем, чем может.

«Мы с Леной пишем письма друг другу. Всё, что могу, я делаю. Переживаю сильно за деток и за неё. Дай Бог всё образуется», – написала Бородина в личном блоге.
Напомним, что Блиновская замужем за бизнесменом Алексеем Блиновским, которого также обвиняли в уклонении от уплаты налогов и отмывании денежных средств. В семье растут четверо детей: Всеволод 2009 года рождения, близнецы Платон и Мирон – 2011-го и единственная дочь Аврора, родившаяся в 2020 году.

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*запрещён в РФ
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#суд
#мошенничество
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«Он всегда помогал, теперь нужна помощь ему»: рыдающая мама Паши Техника, находящегося в коме, обратилась к его фанатам
Мама находящегося в коме Паши Техника просит о помощи
29 марта 2025, 20:25

Паша Техник (фото: Telegram @pashatechniqueoriginaI)

Состояние Паши Техника продолжает ухудшаться. Он находится в больнице в Таиланде, гдё введён в искусственную кому и подключен к аппарату ЭКМО.
Мама рэпера обратилась к поклонникам сына с просьбой помочь любыми деньгами. Семье необходимо собрать пять миллионов рублей, которые будут потрачены на медицинские процедуры, лекарства и реабилитацию.

«Паша столкнулся с серьёзным заболеванием, и для его лечения требуется значительная сумма, которую, к сожалению, у нас нет возможности собрать самостоятельно. Паша всегда был рядом, когда кому-то нужна была помощь – он безвозмездно чинил технику, помогал решить сложные проблемы и поддерживал нас в трудные времена. Теперь настало наше время поддержать его в борьбе за здоровье», – написала мама певца в его личном блоге.
Паша Техник известен своим беспорядочным образом жизни, вечными тусовками и пристрастием к запрещённым веществам. Несколько раз он пытался встать на праведный путь и стать примерным семьянином. Напомним, у исполнителя растёт сын. Однако его хватало ненадолго и каждый раз после этого Техник попадал в рехаб.

Такой образ жизни привёл к печальным последствиям. Как сообщил лечащий врач рэпера, в настоящее время высок риск летального исхода. Рыдающая мать Паши записала голосовое сообщение, в котором поблагодарила всех неравнодушных, кто помогает и не бросает любимого исполнителя.

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#наркотики
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София Стужук, родившая дома в надувном бассейне, раскрыла пол пятого ребёнка
Блогер София Стужук родила дочь
29 марта 2025, 20:05

София Стужук (фото: Telegram @sofia_stuzhuk_official)

София Стужук 26 марта стала мамой в пятый раз. Малыш стал вторым ребёнком в союзе блогера и её нового избранника Антона Левданского.
Долго скрывать пол новорождённого Стужук не стала. Она записала видео, на котором муж держит малыша на руках в окружении розовых шариков. Оказалось, что блогер родила девочку.

Правда поклонников это очень удивило. Многие полагали, что уж на этот раз знаменитость родит мальчика. Дело в том, что последние три ребёнка были девочками.

Также публика была удивлена, что рожать блогер решила дома, используя при этом детский надувной бассейн. К счастью, всё прошло успешно и на свет появился малыш, которого очень ждали братья и сёстры.

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«Отказывается от помощи»: Волочкова рассказала, что подарит дочери на свадьбу
Анастасия Волочкова рассказала, что дочь отказывается от её помощи
29 марта 2025, 19:43

Анастасия Волочкова с дочерью Ариадной (фото: Telegram @volochkova_anastasiya)

Дочери Анастасии Волочковой 19 лет. Несмотря на это, девушка собирается самостоятельно решать все свои проблемы и отказывается от помощи матери.
Балерина призналась, что Ариадна отказывается от её помощи в раскрутке умений. Дочь знаменитости намерена самостоятельно строить картеру.

В настоящее время Ариадна учится в Высшей школе экономики, занимается дубляжом иностранных фильмов, преподаёт английский и французский языки.

«К тому же она обладает невероятным поэтическим даром – уже написала 250 стихов на разных языках. Представляю, какой сборник получится!», – отметила с гордостью Волочкова.
В конце апреля Ариадна выйдет замуж за своего избранника Никиту Григоряна. Молодой человек тоже отличается скромностью и происходит из совершенно обычной семьи.

В настоящее время девушка вместе с возлюбленным живёт на съёмной квартире и готовится к свадьбе. Волочкова предлагала дочери пышное торжество, но девушка предпочла скромное мероприятие.

Тем не менее, без средств к существованию балерина молодую семью не оставит. Волочкова намерена подарить молодожёнам 10 миллионов рублей.

Также она выразила надежду, что и отец Ариадны, бизнесмен Игорь Вдовин, внесёт свой вклад, несмотря на то, что у него новая семья, где подрастают двое сыновей. Волочкова добавила, что отец всегда был важным человеком в судьбе её дочери.

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