Сергей Зверев оказался в центре скандала из-за голых вечеринок с участием приёмного сына

Сергей Зверев (фото: Telegram @zverevsuperdeputat)
У Сергея Зверева новые разборки с приёмным сыном. На этот раз молодой человек подал в суд на звёздного отца.
Артист усыновил мальчика, которого когда-то взял из Иркутского детского дома и назвал в свою честь. Однако гармонии между ними не получилось, несмотря на то, что Зверев фактически спас ребёнка от верной смерти от хронического заболевания и воспитал как родного сына.
После серии скандалов стилист выселил неблагодарного сына, оборвал с ним общение и даже убрал из завещания. Однако Зверев-младший не намерен успокаиваться.
На этот раз 31-летний Сергей выдвинул новые обвинения в адрес отца. Он заявил, что в детстве ему якобы была нанесена серьёзная психологическая травма, вызванная тем, что Зверев водил его на вечеринки «в стиле Пи Дидди». Ребёнок был травмирован, увидев много голых взрослых людей вокруг себя.
В связи с этим, приёмный сын Зверева подал в суд на отца, оценив нанесённый ему душевный вред в 25 миллионов рублей.
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После серии скандалов стилист выселил неблагодарного сына, оборвал с ним общение и даже убрал из завещания. Однако Зверев-младший не намерен успокаиваться.
На этот раз 31-летний Сергей выдвинул новые обвинения в адрес отца. Он заявил, что в детстве ему якобы была нанесена серьёзная психологическая травма, вызванная тем, что Зверев водил его на вечеринки «в стиле Пи Дидди». Ребёнок был травмирован, увидев много голых взрослых людей вокруг себя.
В связи с этим, приёмный сын Зверева подал в суд на отца, оценив нанесённый ему душевный вред в 25 миллионов рублей.
«Снова весна, снова обострение, снова начинается травля на федеральном канале. Звезда в шоке! Не обращаем внимания, работаем, идём дальше. Собаки лают, караван идёт», – ответил на всё происходящее Сергей Зверев.Приближённые к стилисту люди утверждают, что в истории могут быть замешаны посторонние люди, которые надоумили Зверева-младшего подать в суд на отца в надежде получить хоть какие-то средства.
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Анастасия Чинкова