Гены, от которых нет лекарства: Почему приёмный сын Зверева сожалеет об усыновлении после встречи с алкозависимой матерью

Сергей Зверев (Фото: соцсети)
Жизнь иногда дарит неожиданные подарки, как это случилось с 3-летним мальчиком из детдома, которого усыновил известный стилист Сергей Зверев. Он стал частью новой семьи и даже появлялся на шоу с приемным отцом.
Однако, повзрослев, мальчик выбрал жизнь рядового гражданина России с низкой зарплатой и старой квартирой, не следуя по стопам Зверева. Вопрос о том, кто из них прав — отец или сын — остается открытым, так как у каждого есть своя версия событий. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Однажды, находясь на гастролях в Иркутске, Зверев посетил детский дом. Увиденное потрясло его: глаза детей, полные надежды и страха, не оставили его равнодушным. Вдохновленный, он решил усыновить одного из воспитанников, чтобы подарить ему шанс на лучшую жизнь.
Вскоре стилист начал появляться на публике с маленьким мальчиком, называя его своим сыном. Недоумение продолжалось долго, к тому же стилист поддерживал слухи, рассказывая, что это его сын от связи с одной из женщин. Однако правда вскоре раскрылась: мальчик оказался приемным, лишь накануне совершеннолетия он узнал об этом.
Сначала Сергей учился в частной школе, но вскоре его перевели в обычное учебное заведение. Он успешно завершил 8 классов, после чего продолжил образование в политехническом техникуме. Однако судьба внесла свои коррективы: в один из моментов, когда бабушка в порыве гнева высказала правду, Сергей узнал, что он не является родным сыном Зверева. Этот момент стал для него шокирующим откровением.
Ему не нравилось, что сын часто приводит друзей, он сомневался в безопасности дорогостоящего интерьера. Не имея возможности зайти в квартиру раньше, Сергею-младшему приходилось ждать возвращения отца у консьержки. Отношения между ними ухудшались, вскоре стилист отправил сына в Коломну, устроив его работать в гостинице.
Однако и второй выбор Сергея-младшего также не нашёл поддержки у отца. Несмотря на первоначальные радужные перспективы совместной жизни, повседневные трудности и финансовые проблемы привели к расставанию. Этот брак окончательно разорвал отношения между отцом и сыном.
С 2018 года, после женитьбы в 2017 году, Сергея-младшего начали часто видеть на различных ток-шоу, где он открыто делился своими переживаниями о судьбе и отношениях с отцом.
На передаче Виктория Парфенова обвинила Сергея Зверева-старшего в том, что он отказался оказывать помощь своему сыну. Она отметила, что усыновление лишило Сергея-младшего права на бесплатное жилье, которое предоставляется государством детям из детских домов. В какой-то момент Сергей-младший даже претендовал на квартиру отца, но сейчас он уже выписан из нее.
С течением времени разногласия между отцом и сыном только усиливались. Последней каплей стало признание Сергея-младшего в одной из передач, где он заявил, что сожалеет о своем усыновлении.
Не найдется лекарстваСергей Зверев-старший открыто делится своим видением разрыва отношений с сыном, признавая, что это стало настоящим испытанием как для него, так и для его матери.
На передаче «Алена Блин» он с горечью отметил, что, несмотря на все усилия, они достигли точки невозврата. Зверев смирился с тем, что некоторые обстоятельства находятся вне их контроля, и даже оправдывает поведение сына влиянием генетики, от которой, по его словам, не найдется лекарства. Он считает, что, несмотря на все богатство и воспитание, предрасположенность к определенному характеру рано или поздно проявит себя. Зверев не жалеет, что усыновил мальчика. Он утверждает, что повторил бы свой поступок, если бы вернулся в прошлое.
Стилист вспоминает о том, как спас жизнь мальчику, который страдал от серьезной болезни и мог бы не дожить до пяти лет.
О маленьком Сергее стилист говорит с восхищением, отмечая его ум и талант. По его словам, в детстве сын участвовал в театральном кружке и мог стать отличным актером. Он легко запоминал «километровые тексты» и был способен повторять дубль за дублем, точно следуя всем требованиям.
Сравнивая себя с сыном, Зверев признается: он сам не смог бы работать так усердно. Вместо того чтобы выдавить слезу, он бы смеялся, в то время как Сергей-младший делал это с легкостью. Но, к сожалению, ум и талант сына остались неиспользованными: он не стремился к той популярности, которой пользовался его приемный отец. Даже когда Зверев-старший нашел для него работу на студии, сын отказался от предложения.
Сергей сожалеет, что отец не помог ему финансово, чтобы он мог купить квартиру в Коломне. Связь между ними разорвана, он чувствует себя обманутым, но находит утешение в Боге и даже ушел в монастырь для исцеления души.
В то же время, Сергей-старший, несмотря на свою эпатажность и слухи вокруг него, оказывается добрым и внимательным человеком, заботящимся о судьбе страны и брошенных детях.
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Приемный сынИзвестный стилист и шоумен Сергей Зверев стал символом упорства и труда, преодолев трудные 90-е годы, когда каждодневная борьба за выживание была нормой. Спал всего по 3 — 4 часа, но его усилия не прошли даром — он завоевал популярность и признание.
Однажды, находясь на гастролях в Иркутске, Зверев посетил детский дом. Увиденное потрясло его: глаза детей, полные надежды и страха, не оставили его равнодушным. Вдохновленный, он решил усыновить одного из воспитанников, чтобы подарить ему шанс на лучшую жизнь.
Фото: istockphoto/tatyana_tomsickova
Вскоре стилист начал появляться на публике с маленьким мальчиком, называя его своим сыном. Недоумение продолжалось долго, к тому же стилист поддерживал слухи, рассказывая, что это его сын от связи с одной из женщин. Однако правда вскоре раскрылась: мальчик оказался приемным, лишь накануне совершеннолетия он узнал об этом.
Не является родным сыном ЗвереваСергей-младший большую часть своего детства провел под опекой бабушки, что позволило ему наслаждаться свободной и беззаботной жизнью, как и многие другие ребята на улице. Тем не менее, время от времени Сергей-старший приглашал его на светские мероприятия, где мальчик имел возможность появляться рядом с известным стилистом и шоуменом.
Сначала Сергей учился в частной школе, но вскоре его перевели в обычное учебное заведение. Он успешно завершил 8 классов, после чего продолжил образование в политехническом техникуме. Однако судьба внесла свои коррективы: в один из моментов, когда бабушка в порыве гнева высказала правду, Сергей узнал, что он не является родным сыном Зверева. Этот момент стал для него шокирующим откровением.
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Непростой периодПодростковый период оказался для Сергея-младшего непростым. В доме начали пропадать вещи, из-за этого Сергей-старший решил забрать у сына ключи от своей квартиры, чтобы защитить ценные предметы.
Ему не нравилось, что сын часто приводит друзей, он сомневался в безопасности дорогостоящего интерьера. Не имея возможности зайти в квартиру раньше, Сергею-младшему приходилось ждать возвращения отца у консьержки. Отношения между ними ухудшались, вскоре стилист отправил сына в Коломну, устроив его работать в гостинице.
Повседневные трудности и финансовые проблемыСергей Зверев-младший, отвергнув идею о высшем образовании, быстро вступил в брак, который не получил одобрения его отца. Сергей-старший не пришёл на свадьбу, считая, что союз сына не имеет прочной основы. Как оказалось, он был прав: этот брак продлился всего полгода, после чего молодые люди развелись.
Однако и второй выбор Сергея-младшего также не нашёл поддержки у отца. Несмотря на первоначальные радужные перспективы совместной жизни, повседневные трудности и финансовые проблемы привели к расставанию. Этот брак окончательно разорвал отношения между отцом и сыном.
С 2018 года, после женитьбы в 2017 году, Сергея-младшего начали часто видеть на различных ток-шоу, где он открыто делился своими переживаниями о судьбе и отношениях с отцом.
Фото: istockphoto/iiievgeniy
Мать звонит лишь в состоянии алкогольного опьяненияСергей начал стремиться узнать о своих биологических родителях. Участие в телешоу помогло ему её найти. Встреча с родной матерью, Викторией Парфеновой, оказалась болезненной: она призналась, что Сергей был нежеланным ребенком. Их отношения остаются сложными, мать звонит ему лишь в состоянии алкогольного опьянения.
На передаче Виктория Парфенова обвинила Сергея Зверева-старшего в том, что он отказался оказывать помощь своему сыну. Она отметила, что усыновление лишило Сергея-младшего права на бесплатное жилье, которое предоставляется государством детям из детских домов. В какой-то момент Сергей-младший даже претендовал на квартиру отца, но сейчас он уже выписан из нее.
С течением времени разногласия между отцом и сыном только усиливались. Последней каплей стало признание Сергея-младшего в одной из передач, где он заявил, что сожалеет о своем усыновлении.
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Не найдется лекарстваСергей Зверев-старший открыто делится своим видением разрыва отношений с сыном, признавая, что это стало настоящим испытанием как для него, так и для его матери.
На передаче «Алена Блин» он с горечью отметил, что, несмотря на все усилия, они достигли точки невозврата. Зверев смирился с тем, что некоторые обстоятельства находятся вне их контроля, и даже оправдывает поведение сына влиянием генетики, от которой, по его словам, не найдется лекарства. Он считает, что, несмотря на все богатство и воспитание, предрасположенность к определенному характеру рано или поздно проявит себя. Зверев не жалеет, что усыновил мальчика. Он утверждает, что повторил бы свой поступок, если бы вернулся в прошлое.
Стилист вспоминает о том, как спас жизнь мальчику, который страдал от серьезной болезни и мог бы не дожить до пяти лет.
«Он умер бы через год», — говорит Зверев, подчеркивая, что именно он помог сыну выздороветь и продолжить жить.
О маленьком Сергее стилист говорит с восхищением, отмечая его ум и талант. По его словам, в детстве сын участвовал в театральном кружке и мог стать отличным актером. Он легко запоминал «километровые тексты» и был способен повторять дубль за дублем, точно следуя всем требованиям.
Сравнивая себя с сыном, Зверев признается: он сам не смог бы работать так усердно. Вместо того чтобы выдавить слезу, он бы смеялся, в то время как Сергей-младший делал это с легкостью. Но, к сожалению, ум и талант сына остались неиспользованными: он не стремился к той популярности, которой пользовался его приемный отец. Даже когда Зверев-старший нашел для него работу на студии, сын отказался от предложения.
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Строитель и звукооператорСейчас сын знаменитого стилиста живет обычной жизнью, работая строителем и звукооператором с зарплатой от 18 до 30 тысяч рублей. Он считает себя счастливым, несмотря на отсутствие собственного жилья.
Сергей сожалеет, что отец не помог ему финансово, чтобы он мог купить квартиру в Коломне. Связь между ними разорвана, он чувствует себя обманутым, но находит утешение в Боге и даже ушел в монастырь для исцеления души.
В то же время, Сергей-старший, несмотря на свою эпатажность и слухи вокруг него, оказывается добрым и внимательным человеком, заботящимся о судьбе страны и брошенных детях.
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Дарья Осипова