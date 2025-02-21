«Это честь для меня»: Сергей Зверев вышел на связь после включения в базу «Миротворца»

Сергей Зверев (фото: РИА Новости/Пелагия Тихонова)
Стилист, певец и шоумен Сергей Зверев прокомментировал включение его имени в базу украинского сайта «Миротворец». В беседе с NEWS.ru он заявил, что находиться в списке, где присутствует президент России Владимир Путин и другие его соотечественники, — честь для него.
«Сегодня быть включенным в список, который возглавляет наш президент, а также элита, включающая в себя настоящих патриотов, выдающихся деятелей культуры, науки и образования, — это честь», — поделился он.Зверев также добавил, что присутствие его имени в базе данных «Миротворца» не изменит его позиции и комментариев о гибели его племянника на СВО.
«Даже подобное давление не дает оснований для отмены моих комментариев в день гибели моего племянника. Он ушел как герой, и моя семья будет с честью нести это звание и гордиться», — подчеркнул стилист.Читайте также:
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