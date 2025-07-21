Изувеченная в Дубае модель раскрыла правду о вечеринках «Порта Пати» с участием шейхов

21 июля 2025, 20:33

Украинская модель Мария Ковальчук заявила, что вечеринки «Порта Пати» вымышлены

Мария Ковальчук (Фото: Instagram* @ae3marylu)

20-летняя модель Мария Ковальчук, которую с тяжёлыми увечьями нашли в Дубае, раскрыла правду о вечеринках «Порта Пати» в интервью «Осторожно: Собчак». Данные мероприятия называют самыми мерзкими на свете. На них приглашают девушек, которые за большие гонорары позволяют богачам делать с собой максимально странные фетиши.





Ковальчук, рассказала, что она не слышала о таких VIP-тусовках и отметила, что, на её взгляд, это выдуманная история.

«Бред полнейший. Меня это всё возмущало, я не понимала, откуда это всё взялось, какие истоки этой информации», — сообщила она.

«Из-за того, что в Дубае все девчонки молодые в основном едут к шейхам и бывают на таких мероприятиях, мне кажется, что об этом говорят часто. Это такой стереотип, наверное. Вообще это абсолютно раздутая из ничего сплетня», — подчеркнула девушка.