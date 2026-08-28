Сестра Долли Партон рассказала о последнем желании певицы

28 августа 2026, 06:15

Долли Партон (Фото: Instagram* / @dollyparton)

Сестра Долли Партон, Стелла, в личном блоге поделилась трогательными деталями о последних мыслях певицы. По её словам, когда надежды на выздоровление уже не оставалось, артистка выразила готовность участвовать в испытаниях экспериментальных препаратов.





Она хотела, чтобы её случай помог найти способы лечения для других больных. В своём обращении сестра подчеркнула исключительную самоотверженность родственницы.



«Моя сестра всегда думала о других. Если вы хотите почтить её память, проявляйте больше доброты, поддерживайте окружающих и отдавайте больше своего времени и ресурсов — так она поступала до самого конца», — написала Стелла.