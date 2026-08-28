Достижения.рф

Сестра Долли Партон рассказала о последнем желании певицы

Долли Партон (Фото: Instagram* / @dollyparton)

Сестра Долли Партон, Стелла, в личном блоге поделилась трогательными деталями о последних мыслях певицы. По её словам, когда надежды на выздоровление уже не оставалось, артистка выразила готовность участвовать в испытаниях экспериментальных препаратов.



Она хотела, чтобы её случай помог найти способы лечения для других больных. В своём обращении сестра подчеркнула исключительную самоотверженность родственницы.

«Моя сестра всегда думала о других. Если вы хотите почтить её память, проявляйте больше доброты, поддерживайте окружающих и отдавайте больше своего времени и ресурсов — так она поступала до самого конца», — написала Стелла.
Легендарная кантри‑певица ушла из жизни в 80 лет после продолжительной борьбы с онкологией. Конкретный тип рака семья решила не обнародовать. За пять дней до смерти Долли госпитализировали: состояние осложняли проблемы с почками и аутоиммунные нарушения. Прощание с артисткой пройдёт в Нэшвилле в кругу самых близких родственников.

Читайте также:

*принадлежит Meta, запрещенной в РФ
Александр Огарёв

Что думаешь?

0 0 0 0 1 0