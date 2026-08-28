«Сволочь»: Полина Гагарина и Ваня Дмитриенко схлестнулись в словесной перепалке из-за «бабушкиной кофты»
На площадке шоу «Голос. Дети» разыгралась забавная сцена с участием Полины Гагариной и Вани Дмитриенко. Видео появилось в личном блоге певицы.
Артистка в шутку выразила недовольство внешним видом коллеги. По её мнению, вместо ожидаемых доспехов Ваня пришёл в «бабушкиной кофте». Гагарина в игривой манере потребовала от артиста снять этот предмет гардероба. В ответ Дмитриенко отшутился, заявив, что вовсе не брал её кофту.
«Сволочь», — с иронией бросила Гагарина и обратилась к подписчикам с вопросом, стоит ли ей «придушить» обидчика. В итоге звезда решила не лишать проект талантливого наставника и оставила Ваню в живых, похвалив за хороший вокал.
Напомним, Дмитриенко стал наставником в 13-м сезоне шоу «Голос. Дети». Ранее его место занимал певец Егор Крид.
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