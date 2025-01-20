«Совсем скоро»: Мария Погребняк сделала заявление о будущем муже и ребенке Ольги Бузовой

Мария Погребняк и Ольга Бузова (Фото: соцсети)
20 января актрисе и телеведущей Ольге Бузовой исполнилось 39 лет. Ее близкая подруга Мария Погребняк поздравила Олю с этим событием из своего отпуска на Маврикии. В своем поздравлении модель высказалась о будущем муже Бузовой и о ребенке, который у них появится.
Мария отметила, Бузова тоже стала частью их семьи, став крестной мамой ее младшего сына Володеньки. Она поделилась, что раньше была счастлива просто иметь рядом надежную подругу, которая всегда понимает, хранит секреты и искренне любит. По словам Марии, они вместе пережили много как счастливых, так и грустных моментов, а теперь радость усиливается тем, что ее младший сын стал дорог и Оле.
Подруга пожелала певице счастья и заявила, что знает: замужество и материнство в жизни певицы не за горами.
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Подруга пожелала певице счастья и заявила, что знает: замужество и материнство в жизни певицы не за горами.
«Счастья тебе, моя родная! Любви такой, какую ты заслужила! Мы все знаем, что человек, который попросит твою руку и сердце, будет блаженствовать рядом с тобой. И, конечно, мы желаем тебе сладкую дочку и знаем, что она совсем скоро будет нежиться на твоих ручках. Любим тебя», — сказала Мария.
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Анастасия Хохлова