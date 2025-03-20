TMZ: Обри Плаза рассталась с мужем перед его смертью

Обри Плаза (Фото: кадр из фильма «Бестселлер»)
Американская актриса Обри Плаза разошлась с мужем Джеффом Баэной за несколько месяцев до его смерти, пишет портал TMZ. По данным источника, режиссер жил в их доме в Лос-Анджелесе после разрыва, а Плаза уехала в Нью-Йорк.
Труп Джеффа Баэны обнаружила выгульщица собак. Услышав громкую музыку, сотрудница вошла в дом, увидев тело режиссера, а после вызвала полицейских.
По их словам, они позвонили Обри Плаза и та подтвердила расставание с Баэной. Звезда подчеркнула, что осенью у них произошел неприятный разговор.
Затем, с ее слов, она попросила общего друга приглядывать за Баэной, поскольку переживала за его психологическое здоровье. Мужчина посещал психотерапевта.
По словам судмедэксперта, за три часа до смерти режиссер послал супруге сообщение. Алкоголь или запрещенные вещества в крови не обнаружены.
Ранее стало известно, о чем переживают фанаты блогера Оксаны Самойловой.
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По их словам, они позвонили Обри Плаза и та подтвердила расставание с Баэной. Звезда подчеркнула, что осенью у них произошел неприятный разговор.
Затем, с ее слов, она попросила общего друга приглядывать за Баэной, поскольку переживала за его психологическое здоровье. Мужчина посещал психотерапевта.
По словам судмедэксперта, за три часа до смерти режиссер послал супруге сообщение. Алкоголь или запрещенные вещества в крови не обнаружены.
Ранее стало известно, о чем переживают фанаты блогера Оксаны Самойловой.
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Никита Кротов