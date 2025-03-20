Скандалы, внебрачные дети и супруга на 25 лет моложе: какие тайны скрывает актер Анатолий Журавлев?

Американская актриса Обри Плаза разошлась с мужем Джеффом Баэной за несколько месяцев до его смерти, пишет портал TMZ. По данным источника, режиссер жил в их доме в Лос-Анджелесе после разрыва, а Плаза уехала в Нью-Йорк.