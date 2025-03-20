Скандалы, внебрачные дети и супруга на 25 лет моложе: какие тайны скрывает актер Анатолий Журавлев?

Анатолий Журавлев (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)
Анатолий Журавлев стал известен зрителям благодаря ярким ролям в фильмах «День рождения Буржуя», «Бандитский Петербург», «Палач» и других. Кроме успешной карьеры в кино, в центре обсуждений часто оказывается и его личная жизнь.
Он был женат на первой супруге 20 лет, но отношения распались из-за измен и внебрачных детей актера. А десять лет назад Журавлев женился на актрисе, которая намного моложе его – она могла бы быть его дочерью. Подробнее о нем читайте в материале «Радио 1».
Вырос он в неполной семье: родители развелись, и папа-летчик ушел из дома с одним чемоданом. Мама работала на трех работах, из-за чего часто болела, и в итоге семилетнего Анатолия отправили в школу-интернат.
Бабушка заметила, как он меняется, забрала его оттуда и отдала в обычную школу. Хотя его не хотели брать, думали, что он все испортит. По его словам, в начале так и было. Он научил курить полкласса.
Затем Анатолий увлекся тхэквондо, получил черный пояс и даже стал чемпионом СССР. После школы поступил в Уральский педагогический институт на филологический факультет. Пока учился, активно участвовал в спектаклях Нижнетагильского драматического театра. После учебы год проработал учителем русского языка и литературы, а потом, отслужив в армии, поступил в ЛГИТМиК.
В его фильмографии много интересных работ: он снимался в таких картинах, как «Бедная Саша», «Брат», «Марш Турецкого», «Евлампия Романова», «Лучший город Земли», «Оперативный псевдоним», «Параллельно любви», «Сармат», «Воскресенье в женской бане», «Жмурки», «Бандитский Петербург», «Террористка Иванова», «Пасечник», «Палач», «Бывшие» и «Жуки».
В Москве у артиста есть внебрачная дочь по имени Василиса. С ее мамой Татьяной Шитовой у Журавлева в 2008 году случился служебный роман. Сначала он не хотел признавать девочку и даже требовал тест на отцовство. Однако сейчас артист общается с дочерью и чувствует ответственность за нее. Хотя алименты не были назначены, он готов помогать ей без вмешательства суда.
Анатолий в отличной физической форме: начинает день с зарядки, работает на участке и потом гуляет с собакой по поселку. Его дети дружат друг с другом, что тоже радует актера.
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*Запрещен в РФ.
Мечтал стать актеромАнатолий Журавлев родился 20 марта 1964 года в маленьком городке Верхняя Салда, Свердловской области. С детства он мечтал стать актером, но путь в мир искусства оказался непростым.
Вырос он в неполной семье: родители развелись, и папа-летчик ушел из дома с одним чемоданом. Мама работала на трех работах, из-за чего часто болела, и в итоге семилетнего Анатолия отправили в школу-интернат.
«Четыре года в интернате — это была настоящая борьба за выживание, сплошные драки. Я стал как будто зверем», — рассказал артист.
Бабушка заметила, как он меняется, забрала его оттуда и отдала в обычную школу. Хотя его не хотели брать, думали, что он все испортит. По его словам, в начале так и было. Он научил курить полкласса.
Затем Анатолий увлекся тхэквондо, получил черный пояс и даже стал чемпионом СССР. После школы поступил в Уральский педагогический институт на филологический факультет. Пока учился, активно участвовал в спектаклях Нижнетагильского драматического театра. После учебы год проработал учителем русского языка и литературы, а потом, отслужив в армии, поступил в ЛГИТМиК.
Фото: iStock/FOTOKITA
Начало карьерыАнатолий Журавлев начал свою карьеру в кино в 1988 году, когда снялся в небольшой роли в фильме «Скорый поезд». Но настоящий прорыв для него случился, когда он сыграл бывшего десантника Колю в мелодраме Дмитрия Астрахана «Все будет хорошо!». А вот всенародную любовь и популярность он реально почувствовал после выхода сериала «День рождения Буржуя».
В его фильмографии много интересных работ: он снимался в таких картинах, как «Бедная Саша», «Брат», «Марш Турецкого», «Евлампия Романова», «Лучший город Земли», «Оперативный псевдоним», «Параллельно любви», «Сармат», «Воскресенье в женской бане», «Жмурки», «Бандитский Петербург», «Террористка Иванова», «Пасечник», «Палач», «Бывшие» и «Жуки».
Анатолий Журавлев (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)
Личная жизньАнатолий Журавлев женат на актрисе Полине Приходько с 2013 года. Полина младше его на 25 лет: когда они встретились, Анатолию было 49, а Полине — 24. Это их не смутило. Полина говорила, что с детства знала, что её муж будет старше и без вредных привычек. По ее словам, Толя сразу рассказал ей о своем прошлом. В 2015 году у них родился сын Глеб. Полина отмечала, что Толя — лучший папа.
«Мы вместе ходили на курсы для будущих родителей и готовились к появлению малыша», — добавила она.
Полина Приходько (Фото: instagram* @zhuravlevapollina)
Внебрачный сын и дочкаАнатолий помогает своему внебрачному сыну Антону, который живет в Нижнем Тагиле. Мальчика родила его подруга юности Надежда Данилова.
«Мы с Надей встретились, и всё развивалось слишком быстро. На этом всё и закончилось. Потом я встретил свою жену Наталью, ушел в армию и вдруг получил от Надежды письмо, что она ждет от меня ребенка. Это была женщина, с которой у нас был всего один раз! Я долго не верил в это известие и много лет не видел сына. Когда ему исполнилось около 20, мы встретились, и тогда я понял, что это действительно правда», — рассказывал Журавлев.
В Москве у артиста есть внебрачная дочь по имени Василиса. С ее мамой Татьяной Шитовой у Журавлева в 2008 году случился служебный роман. Сначала он не хотел признавать девочку и даже требовал тест на отцовство. Однако сейчас артист общается с дочерью и чувствует ответственность за нее. Хотя алименты не были назначены, он готов помогать ей без вмешательства суда.
«Я вожу ее в школу, она иногда гостит у меня. Я никогда не откажусь от этого ребенка, всегда буду рядом. Мама Василисы довольно быстро это поняла, поэтому мы и с ней сейчас находимся в хороших отношениях», — отметил актер.
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Развод с первой женойЖуравлев, к слову, развелся с первой женой из-за внебрачных детей. Наталья Дубонос не смогла смириться с постоянными изменами, что и привело к распаду их 20-летнего брака.
«Безусловно, Наташа больше всех пострадала от этого скандала. Он практически сломил ее. Представьте, каково это — прожить с человеком два десятка лет, не имея детей, и вдруг узнать о внебрачном ребенке. Это был настоящий удар. Я просил Татьяну Шитову, когда она забеременела, держать это в секрете. Но информация стала известна, и вскоре появилась в газетах, журналах и на радио», — поделился Журавлев.
Анатолий Журавлев (Фото: РИА Новости/Алексей Ладыгин)
Анатолий Журавлев сейчасАнатолий Журавлев несколько лет назад купил участок в поселке под Рузой, вдалеке от городской суеты. Ему нравится, что рядом лес и озера, где водится рыба. Он всегда мечтал о таком месте, предпочитая дом в стиле шале, а не роскошные виллы. На своем участке он сам посадил смородину, малину, черешню и другие деревья. Каждое утро ему приятно выходить на крыльцо, дышать свежим воздухом и наслаждаться плодами своего труда.
Анатолий в отличной физической форме: начинает день с зарядки, работает на участке и потом гуляет с собакой по поселку. Его дети дружат друг с другом, что тоже радует актера.
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*Запрещен в РФ.
Дарья Осипова