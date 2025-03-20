Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Шоу-бизнес/ Скандалы, внебрачные дети и супруга на 25 лет моложе: какие тайны скрывает актер Анатолий Журавлев?

Скандалы, внебрачные дети и супруга на 25 лет моложе: какие тайны скрывает актер Анатолий Журавлев?

Анатолий Журавлев (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Анатолий Журавлев (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Анатолий Журавлев стал известен зрителям благодаря ярким ролям в фильмах «День рождения Буржуя», «Бандитский Петербург», «Палач» и других. Кроме успешной карьеры в кино, в центре обсуждений часто оказывается и его личная жизнь.
Он был женат на первой супруге 20 лет, но отношения распались из-за измен и внебрачных детей актера. А десять лет назад Журавлев женился на актрисе, которая намного моложе его – она могла бы быть его дочерью. Подробнее о нем читайте в материале «Радио 1».

Мечтал стать актером

Анатолий Журавлев родился 20 марта 1964 года в маленьком городке Верхняя Салда, Свердловской области. С детства он мечтал стать актером, но путь в мир искусства оказался непростым.

Вырос он в неполной семье: родители развелись, и папа-летчик ушел из дома с одним чемоданом. Мама работала на трех работах, из-за чего часто болела, и в итоге семилетнего Анатолия отправили в школу-интернат.

«Четыре года в интернате — это была настоящая борьба за выживание, сплошные драки. Я стал как будто зверем», — рассказал артист.

Бабушка заметила, как он меняется, забрала его оттуда и отдала в обычную школу. Хотя его не хотели брать, думали, что он все испортит. По его словам, в начале так и было. Он научил курить полкласса.

Затем Анатолий увлекся тхэквондо, получил черный пояс и даже стал чемпионом СССР. После школы поступил в Уральский педагогический институт на филологический факультет. Пока учился, активно участвовал в спектаклях Нижнетагильского драматического театра. После учебы год проработал учителем русского языка и литературы, а потом, отслужив в армии, поступил в ЛГИТМиК.

Фото: iStock/FOTOKITA

Начало карьеры

Анатолий Журавлев начал свою карьеру в кино в 1988 году, когда снялся в небольшой роли в фильме «Скорый поезд». Но настоящий прорыв для него случился, когда он сыграл бывшего десантника Колю в мелодраме Дмитрия Астрахана «Все будет хорошо!». А вот всенародную любовь и популярность он реально почувствовал после выхода сериала «День рождения Буржуя».

В его фильмографии много интересных работ: он снимался в таких картинах, как «Бедная Саша», «Брат», «Марш Турецкого», «Евлампия Романова», «Лучший город Земли», «Оперативный псевдоним», «Параллельно любви», «Сармат», «Воскресенье в женской бане», «Жмурки», «Бандитский Петербург», «Террористка Иванова», «Пасечник», «Палач», «Бывшие» и «Жуки».

Анатолий Журавлев (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Личная жизнь

Анатолий Журавлев женат на актрисе Полине Приходько с 2013 года. Полина младше его на 25 лет: когда они встретились, Анатолию было 49, а Полине — 24. Это их не смутило. Полина говорила, что с детства знала, что её муж будет старше и без вредных привычек. По ее словам, Толя сразу рассказал ей о своем прошлом. В 2015 году у них родился сын Глеб. Полина отмечала, что Толя — лучший папа.

«Мы вместе ходили на курсы для будущих родителей и готовились к появлению малыша», — добавила она.

Полина Приходько (Фото: instagram* @zhuravlevapollina)

Внебрачный сын и дочка

Анатолий помогает своему внебрачному сыну Антону, который живет в Нижнем Тагиле. Мальчика родила его подруга юности Надежда Данилова.

«Мы с Надей встретились, и всё развивалось слишком быстро. На этом всё и закончилось. Потом я встретил свою жену Наталью, ушел в армию и вдруг получил от Надежды письмо, что она ждет от меня ребенка. Это была женщина, с которой у нас был всего один раз! Я долго не верил в это известие и много лет не видел сына. Когда ему исполнилось около 20, мы встретились, и тогда я понял, что это действительно правда», — рассказывал Журавлев.

В Москве у артиста есть внебрачная дочь по имени Василиса. С ее мамой Татьяной Шитовой у Журавлева в 2008 году случился служебный роман. Сначала он не хотел признавать девочку и даже требовал тест на отцовство. Однако сейчас артист общается с дочерью и чувствует ответственность за нее. Хотя алименты не были назначены, он готов помогать ей без вмешательства суда.

«Я вожу ее в школу, она иногда гостит у меня. Я никогда не откажусь от этого ребенка, всегда буду рядом. Мама Василисы довольно быстро это поняла, поэтому мы и с ней сейчас находимся в хороших отношениях», — отметил актер.

Подольская после 15 лет брака с Пресняковым готовится к новой свадьбе: как они жили на самом деле?
Подольская после 15 лет брака с Пресняковым готовится к новой свадьбе: как они жили на самом деле?

Развод с первой женой

Журавлев, к слову, развелся с первой женой из-за внебрачных детей. Наталья Дубонос не смогла смириться с постоянными изменами, что и привело к распаду их 20-летнего брака.

«Безусловно, Наташа больше всех пострадала от этого скандала. Он практически сломил ее. Представьте, каково это — прожить с человеком два десятка лет, не имея детей, и вдруг узнать о внебрачном ребенке. Это был настоящий удар. Я просил Татьяну Шитову, когда она забеременела, держать это в секрете. Но информация стала известна, и вскоре появилась в газетах, журналах и на радио», — поделился Журавлев.

Анатолий Журавлев (Фото: РИА Новости/Алексей Ладыгин)

Анатолий Журавлев сейчас

Анатолий Журавлев несколько лет назад купил участок в поселке под Рузой, вдалеке от городской суеты. Ему нравится, что рядом лес и озера, где водится рыба. Он всегда мечтал о таком месте, предпочитая дом в стиле шале, а не роскошные виллы. На своем участке он сам посадил смородину, малину, черешню и другие деревья. Каждое утро ему приятно выходить на крыльцо, дышать свежим воздухом и наслаждаться плодами своего труда.

Анатолий в отличной физической форме: начинает день с зарядки, работает на участке и потом гуляет с собакой по поселку. Его дети дружат друг с другом, что тоже радует актера.

Читайте также:

«Прилетит на похороны»: фаворитка Киркорова о его состоянии после смерти отца

«Дам фору Волочковой»: Иосиф Пригожин планирует сесть на шпагат

«Не слышу на 90%»: Дима Билан заявил о проблемах со слухом

*Запрещен в РФ.
#статьи
#кино
#актёр
#развод
#отношения
#артист
#удар
#сын
TMZ: Обри Плаза рассталась с мужем перед его смертью
20 марта 2025, 16:33

Обри Плаза (Фото: кадр из фильма «Бестселлер»)

Американская актриса Обри Плаза разошлась с мужем Джеффом Баэной за несколько месяцев до его смерти, пишет портал TMZ. По данным источника, режиссер жил в их доме в Лос-Анджелесе после разрыва, а Плаза уехала в Нью-Йорк.
Труп Джеффа Баэны обнаружила выгульщица собак. Услышав громкую музыку, сотрудница вошла в дом, увидев тело режиссера, а после вызвала полицейских.

По их словам, они позвонили Обри Плаза и та подтвердила расставание с Баэной. Звезда подчеркнула, что осенью у них произошел неприятный разговор.

Затем, с ее слов, она попросила общего друга приглядывать за Баэной, поскольку переживала за его психологическое здоровье. Мужчина посещал психотерапевта.

По словам судмедэксперта, за три часа до смерти режиссер послал супруге сообщение. Алкоголь или запрещенные вещества в крови не обнаружены.

Ранее стало известно, о чем переживают фанаты блогера Оксаны Самойловой.

Читайте также:

Продюсер Дзюник сообщил о возможном звонке Пугачёвой Филиппу Киркорову после смерти отца

Пересматривают отношения? Решетова и Тимати отдыхают в Абу-Даби

«Не слышу на 90%»: Дима Билан заявил о проблемах со слухом
#мир
#сша
#звёзды
#новости
#шоу-бизнес
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Продюсер Дзюник сообщил о возможном звонке Пугачёвой Филиппу Киркорову после смерти отца
Дзюник: Пугачёва могла поддержать Киркорова по телефону после смерти его отца
20 марта 2025, 15:55

Алла Пугачёва (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Певица Алла Пугачёва, возможно, звонила Филиппу Киркорову, после того как его отец Бедрос Филиппович скончался. Об этом сообщил продюсер Леонид Дзюник.
«Может быть, она позвонила Филиппу лично и выразила слова соболезнования. Не стала просто делать это публично», — рассказал продюсер в беседе с aif.ru.
Ранее концертный директор Пугачёвой Елена Чупракова заявила, что певица не приедет на прощание с Киркоровым-старшим.

Бедроса Филипповича, отца российского эстрадного певца Филиппа Киркорова, не стало 18 марта, ему было 92 года. Прощание с артистом пройдёт 21 марта.

Читайте также:

Стало известно, приедет ли Пугачева на похороны Бедроса Киркорова первый

Успенская готова поддержать Филиппа Киркорова после смерти его отца

«Прилетит на похороны»: фаворитка Киркорова о его состоянии после смерти отца
#прощание
#похороны
#алла пугачёва
#отец
#соболезнования
#продюсер
#певец
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Джиган сорвался? Фанаты переживают за пропажу Оксаны Самойловой
Фанаты переживают за пропажу Самойловой на фоне отсутствия новостей о ее жизни
20 марта 2025, 15:36

Джиган и Оксана Самойлова (Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников)

Фанаты переживают, что блогер Оксана Самойлова уже как две недели пропала с радаров и не делится подробностями своей личной жизни. Поклонники в ожидании новых семейных снимков, а также новостей о домашних питомцах.
Аудитория всерьез подозревает, что в жизни знаменитости могла произойти драма, связанная с выходками ее мужа Джигана. Девушка уже дважды давала шанс исполнителю на исправление. Ее супруг срывался в 2020 году, а также пару лет спустя. По словам Самойловой, больше у него нет права ошибаться, ведь, если все повторится, то пару ждет развод.

Конечно же, фанаты больше всего переживают за четверых детей, а ведь звездные родители хотели еще и пятого малыша.

Ранее сообщалось, с кем отдыхает на Мальдивах рэпер Тимати.

Читайте также:

«Только Пугачёва»: Бледанс раскритиковала предложение передать статус примадонны Бабкиной

Успенская готова поддержать Филиппа Киркорова после смерти его отца

«Дам фору Волочковой»: Иосиф Пригожин планирует сесть на шпагат
#мир
#россия
#звёзды
#шоу-бизнес
#новости
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Стало известно, приедет ли Пугачева на похороны Бедроса Киркорова первый
Эвелина Бледанс: Пугачева не приедет на похороны Бедроса Киркорова
20 марта 2025, 15:12

Алла Пугачева (Фото: Instagram* alla_pugachevvaa)

18 марта Филипп Киркоров потерял любимого отца Бедроса Филипповича, который скончался на 93-м году жизни. В настоящее время идет подготовка к похоронам, многие ожидают увидеть на церемонии прощания Аллу Пугачеву.
Актриса театра и кино, певица, телеведущая Эвелина Бледанс в беседе с «Радио 1» предположила, что Алла Пугачева не приедет на похороны на Бедроса Киркорова.

«Они не были с Бедросом близкими друзьями. Поэтому, я думаю, что она не приедет. У нее свой муж, дети, жизнь. Если бы у них были нереально теплые отношения, которые бы продолжались после развода, то да. А сейчас зачем ей видеть своего бывшего, приезжать в недружелюбную на данный момент к ней страну?» — поделилась своим мнением телеведущая.

По ее мнению, Алла Борисовна не могла остаться в стороне и выразила лично свои соболезнования Филиппу Киркорову.

«Она наверняка выразила свои соболезнования. Мы этого не знаем, это не афишируется, это личное отношение, но я уверена, что она написала и выразила соболезнования. Но приезжать — нет», — сказала Бледанс.

Читайте также:

«Только Пугачёва»: Бледанс раскритиковала предложение передать статус примадонны Бабкиной

В Госдуме предложили назвать примадонной Бабкину вместо Пугачевой

Представитель Филиппа Киркорова рассказала, отменит ли певец концерты после смерти отца

*Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская.
#дети
#кино
#певец
#жизнь
#певица
#похороны
#алла пугачёва
#соболезнования
#актриса
#отношения
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Только Пугачёва»: Бледанс раскритиковала предложение передать статус примадонны Бабкиной
Телеведущая Бледанс: примадонной российской эстрады была и остается Пугачева
20 марта 2025, 15:01

Эвелина Бледанс (Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости)

В Госдуме предложили передать статус примадонны российской эстрады певице Надежде Бабкиной.
«В позднем Советском Союзе примадонной один раз назвали Аллу Пугачёву — и понеслось. Это какая-то ерунда! Сегодня время и ценности уже другие», — сказал депутат Николай Новичков.

Актриса театра и кино, певица, телеведущая Эвелина Бледанс в беседе с «Радио 1» прокомментировала поделилась своим мнением на этот счет.

«Как можно передать роль «примадонны»? Это то же самое, как передать роль «короля» Филиппа Киркорова, например, Билану. Кто это может передавать, если не сам Филипп или не сама Пугачева?» — сказала она.

По ее словам, коллеги по сцене и люди очень любят Надежду Бабкину, однако это не говорит о передаче статуса и роли.

«Мы все обожаем Надежду Бабкину: она у нас и общественный деятель, и государственный деятель, и певица, и популяризатор народных песен, но Примадонна — это нечто другое. Примадонна — это Пугачёва, она ей и остаётся. Просто её здесь нет, она где-то там, но ее статус не теряется», — объяснила телеведущая.

Читайте также:

В Госдуме предложили назвать примадонной Бабкину вместо Пугачевой

«Ее предавали, она никогда»: муж Надежды Бабкиной сделал заявление о жене

«Прилетит на похороны»: фаворитка Киркорова о его состоянии после смерти отца
#кино
#певица
#актриса
#заявление
#депутат
#люди
#шоу
#шоу-бизнес
Следите за нашими новостями
в удобном формате