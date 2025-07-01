«Умерла частичка меня»: Сестра Жанны Фриске откровенно рассказала о выкидыше

01 июля 2025, 22:55

Наталья Фриске рассказала о выкидыше

Наталья Фриске (Фото: Instagram* @friske_natalia)

Наталья Фриске очень хотела стать мамой, но чтобы ощутить радость появления в её жизни малышки Луны, она прошла через горе. 39-летняя певица рассказала, что долгожданная девочка появилась на свет благодаря процедуре ЭКО. В своём блоге девушка поделилась неожиданными откровениями.





Артистка рассказала о проведённом в 2011 году семейном круизе, где она, находясь на 5 или 6 неделе беременности, постоянно ощущала беспокойство и тревожность за малыша. Вернувшись с отдыха, Фриске посетила врача, который разрешил ей дальнейший перелёт в Москву.

«Мы сели в самолет, взлетаем и через два часа полёта у меня начинается кровотечение. Я в панике», — поделилась Наталья.

«У меня было такое чувство, что вместе с моим маленьким эмбриончиком умерла частичка меня. Я была убита горем», — сообщила артистка.