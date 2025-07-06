06 июля 2025, 13:26

Дмитрий Лысенков (Фото: Instagram*@lysenkovdima)

Сегодня, 6 июля, свой 43-й день рождения отмечает российский актёр театра и кино Дмитрий Лысенков. Он стал известен широкой публике после роли снайпера Чванова в фильме «Сталинград». Сейчас популярность артиста набирает обороты и он как никогда востребован в кино. О творческой и личной жизни звезды экрана читайте в материале «Радио 1».





Содержание Биография артиста Работа в кино Личная жизнь Скандал на политической почве



Биография артиста

Работа в кино

Дмитрий Лысенков (Фото: Instagram*@lysenkovdima)



Личная жизнь

Дмитрий Лысенков и Мария Зимина (Фото: Instagram*@lysenkovdima)



Скандал на политической почве

Дмитрий Лысенков (Фото: Instagram*@lysenkovdima)



«Жизнь в регионах России — это какое-то проклятие, потому что местные царьки правят там. Когда до Бога высоко, а до царя далеко», — говорил артист.

«Мне кажется, что патриотизм — это не парады со страниц учебников, а уборка подъездов, приведение в порядок своих домов. Почему люди уезжают? Потому что душно! У нас в России есть только два города — это Москва и Петербург. Тот, кто хочет чего-то добиться, живя в отдаленных местах нашей необъятной родины, вынужден стремиться переехать в столицу», — заявил Дмитрий.