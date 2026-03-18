Достижения.рф

«Соблюдаю правила приличия»: Ольга Серябкина ответила на критику образов

Ольга Серябкина объяснила свои откровенные наряды и поддержала новый закон
Ольга Серябкина (Фото: Instagram* / @seryabkina)

Ольга Серябкина прокомментировала мнение о том, что её сценические образы выглядят слишком откровенно. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».



По словам певицы, такие оценки — лишь стереотип, с которым она не согласна. На премии «Золотой граммофон» артистка подчеркнула, что всегда придерживается дресс-кода и не выходит за рамки приличий. Она отметила, что считает себя не дерзкой, а привлекательной, и уверена, что её стиль соответствует ситуации и установленным нормам.

Также Серябкина высказалась о новом законе, предполагающем отказ от использования английских слов в названиях. Певица рассказала, что уже привела в порядок все материалы к своему сольному концерту, изменив афиши и листовки, и добавила, что полностью поддерживает эту инициативу.

Софья Метелева

