«Соблюдаю правила приличия»: Ольга Серябкина ответила на критику образов
Ольга Серябкина прокомментировала мнение о том, что её сценические образы выглядят слишком откровенно. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».
По словам певицы, такие оценки — лишь стереотип, с которым она не согласна. На премии «Золотой граммофон» артистка подчеркнула, что всегда придерживается дресс-кода и не выходит за рамки приличий. Она отметила, что считает себя не дерзкой, а привлекательной, и уверена, что её стиль соответствует ситуации и установленным нормам.
Также Серябкина высказалась о новом законе, предполагающем отказ от использования английских слов в названиях. Певица рассказала, что уже привела в порядок все материалы к своему сольному концерту, изменив афиши и листовки, и добавила, что полностью поддерживает эту инициативу.
