«Сглупила, признаю»: Суд продлил арест бывшей возлюбленной Паши Техника

22 июля 2026, 16:54

Суд продлил арест экс-девушке Паши Техника по делу о порнографии до 28 августа

Тина Романова (Фото: Instagram* @kristina_lexi7)

Суд продлил арест бывшей девушке Паши Техника до 28 августа по делу о порнографии. Такое решение приняли в рамках расследования, сообщил корреспондент РЕН ТВ из зала суда.





Фигурантка дела — Тина Романова, более известная как Кристина Лекси. Следствие предъявляет ей обвинение в незаконном производстве и распространении порнографических материалов, совершённых организованной группой через интернет.

«Ваша честь, я полностью признаю свою вину, сглупила. Прошу избрать меру пресечения, не связанную с заключением под стражу, так как в СИЗО мне тяжело», — обратилась к суду обвиняемая в ходе заседания.