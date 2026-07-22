«Сглупила, признаю»: Суд продлил арест бывшей возлюбленной Паши Техника
Суд продлил арест экс-девушке Паши Техника по делу о порнографии до 28 августа
Суд продлил арест бывшей девушке Паши Техника до 28 августа по делу о порнографии. Такое решение приняли в рамках расследования, сообщил корреспондент РЕН ТВ из зала суда.
Фигурантка дела — Тина Романова, более известная как Кристина Лекси. Следствие предъявляет ей обвинение в незаконном производстве и распространении порнографических материалов, совершённых организованной группой через интернет.
«Ваша честь, я полностью признаю свою вину, сглупила. Прошу избрать меру пресечения, не связанную с заключением под стражу, так как в СИЗО мне тяжело», — обратилась к суду обвиняемая в ходе заседания.Известно, что Кристина Лекси состояла в романтических отношениях с рэпером Пашей Техником. Артист скончался в Таиланде в возрасте 40 лет от передозировки наркотиков. Бывшая супруга музыканта Ева Карицкая ранее заявляла, что считает Лекси причастной к его гибели.