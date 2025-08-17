На рэпера Басту подали в суд
Иск о возмещении морального вреда был подан в суд на имя певца и музыканта Василия Вакуленко (Баста), следует из официальных судебных документов, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
В материалах отмечено, что истец требует возмещения морального вреда, однако ни сумма требований, ни обстоятельства, послужившие основанием иска, не указаны. Суд вынес определение о возвращении искового заявления: по данным суда, местонахождение Вакуленко не позволяет рассматривать дело в этой инстанции.
Ранее сообщалось, что жена рэпера Басты вступила в перепалку с беременной поклонницей артиста — Елене Пинской-Вакуленко не понравился негативный отзыв о недавнем выступлении мужа. В недавно прошедшем в Лужниках концерте Баста выступал с приглашёнными звёздами, но часть зрителей осталась недовольна: жаловались на задержки, «вялость» самого исполнителя, работу бэк-вокала и аранжировки хитов. Одна из зрительниц сняла видео с критикой, которое попало в поле зрения супруги музыканта.
По мнению Елены, автор ролика высказывается из желания привлечь внимание, а не из искреннего недовольства, и она также позволила себе замечание по поводу внешности блогерши.
Читайте также: