На рэпера Басту подали в суд

17 августа 2025, 12:17

На рэпера Басту подали судебный иск о возмещении морального вреда

Василий Вакуленко (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Иск о возмещении морального вреда был подан в суд на имя певца и музыканта Василия Вакуленко (Баста), следует из официальных судебных документов, имеющихся в распоряжении РИА Новости.