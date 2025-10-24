Алекса вновь объявила о разводе с мужем
Певица Алекса вновь объявила в соцсетях о разводе с мужем
Певица Александра Чвикова (Алекса) вновь объявила о разводе с фитнес-тренером Вячеславом Дайчевым.
Соответствующий пост исполнительница опубликовала в Instagram*. Она признается, что не хочет писать много слов.
«Мы больше не вместе. Очень много всего доброго и хорошего было прожито вместе, благодарю за это!» — делится звезда.Кроме того, Чвикова благодарит за дочь, однако отмечает, что теперь они с супругом будут строить личную жизнь по отдельности. Некоторые пользователи уже задались вопросом в стиле: «Каждый год,в одно и то же время?».
Подобная история уже происходила в марте, а в начале апреля женщина отвечала на вопрос о разводе словами: «Мы семья».