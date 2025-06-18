«Унизил орально»: Прохор Шаляпин высказался о Викторе Дробыше

18 июня 2025, 17:16

Прохор Шаляпин оскорбительно унизил Виктора Дробыша

Прохор Шаляпин (Фото: Telegram @aChaliapin)

Осенью прошлого года у певца Прохора Шаляпина случился конфликт с Виктором Дробышем. Но после долгих споров и приводимых нелицеприятных примеров ссора артистов затихла. Однако, в интервью Telegram-каналу «Светский хроник» Шаляпин не смог сдержать эмоций при упоминании давнего «врага». Всё случилось в общем чате, где обсуждали будущий проект с участием заклятых друзей.





Известно, что Дробыш что-то «подхихикнул», а Шаляпин в ответ тут же унизил его «орально». В беседе с ведущей Прохор, разгорячившись начал активно выражать свои мысли касательно музыкального продюсера.

«Мне хочется просто врезать. Мне прям вот легче становится, понимаешь? Мне прям хочется взять его за грудки, поднять вот так, понимаешь? И об стену... Вот такое у меня внутреннее состояние. Вот вам добрый Прохор», — жестикулируя, выскался Шаляпин.