Шаляпин раскрыл секрет стройности: «Пользуюсь укольчиками»

10 апреля 2026, 17:40

Певец Прохор Шаляпин признался, что остается стройным благодаря инъекциям

Прохор Шаляпин (Фото: Телеграм/aChaliapin)

Российский певец Прохор Шаляпин признался, что поддерживает стройность с помощью инъекций. Его слова приводит издание «7Дней».





42-летний артист отметил, что «ест все подряд», но иногда прибегает к «укольчикам», чтобы справиться с перееданием и оставаться в своем весе.

«У меня сейчас нет кубиков, но я ем все подряд зато. <…> Иногда пользуюсь укольчиками, чтобы себе аппетит прижать, потому что бывает, что совсем уже распущенность начинается», — сказал Шаляпин.