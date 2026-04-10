Шаляпин раскрыл секрет стройности: «Пользуюсь укольчиками»
Российский певец Прохор Шаляпин признался, что поддерживает стройность с помощью инъекций. Его слова приводит издание «7Дней».
42-летний артист отметил, что «ест все подряд», но иногда прибегает к «укольчикам», чтобы справиться с перееданием и оставаться в своем весе.
«У меня сейчас нет кубиков, но я ем все подряд зато. <…> Иногда пользуюсь укольчиками, чтобы себе аппетит прижать, потому что бывает, что совсем уже распущенность начинается», — сказал Шаляпин.Ранее он тепло высказался о балерине Анастасии Волочковой, которая недавно перенесла операцию на ноге в Германии.