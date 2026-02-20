«Всё, что нужно мне, — конечно же, ты»: звезды Бузова и Кологривый объединились
Звезды шоу-бизнеса Ольга Бузова и актер Никита Кологривый объединили усилия и записали совместную песню под названием «Гештальт». Информация появилась в телеграм-каналах артистов.
Бузова охарактеризовала коллаборацию как неожиданную и громкую. Она отметила, что смелые идеи и мощная синергия стали основой для создания трека. В песне звучит трогательный текст, в котором артист поет: «Мне очень жаль, что мы не встретились раньше с тобой», а Ольга добавляет: «Знаешь, всё, что мне нужно — конечно же ты».
Композиция длится чуть меньше трех минут. Первый куплет и припев исполнила ведущая, второй куплет принадлежит Кологривому, а финал звучит в два голоса. Этот дуэт уже привлек внимание поклонников и обещает стать настоящим хитом.
Напомним, что в 2019 году Ольга Бузова и Дава (Давид Манукян) выпустили совместную новогоднюю песню «Мандаринка». Композиция стала популярной в преддверии праздников, возглавив чарты iTunes и «ВКонтакте». Звезды состояли в отношениях с августа 2019 по январь 2021 года. Пара ярко демонстрировала роман в соцсетях, они вместе снимали клипы и даже провели символическую свадьбу на Мальдивах.
