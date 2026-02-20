«‎Всё, что нужно мне, — конечно же, ты»: звезды Бузова и Кологривый объединились

20 февраля 2026, 15:45

Ведущая Ольга Бузова и актер Никита Кологривый записали дуэт

Ольга Бузова (Фото: РИА Новости/Анатолий Медведь)

Звезды шоу-бизнеса Ольга Бузова и актер Никита Кологривый объединили усилия и записали совместную песню под названием «Гештальт». Информация появилась в телеграм-каналах артистов.