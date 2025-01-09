«Эти квадроберы совсем стыд потеряли»: за что Алена Водонаева обозвала Мизулину и Shamanа, что их связывает на самом деле

Shaman (Ярослав Дронов) (Фото: РИА Новости/Александр Иванов)
Ярослав Дронов, известный как певец Shaman, и глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина опубликовали совместные фотографии в соцсетях. Недавний снимок язвительно прокомментировала бывшая участница шоу «Дом-2» Алёна Водонаева.
На одном из фото, пара позировала в квартире, при этом Мизулина держала букет белых роз, а на пальцах Дронова было написано имя «Катя».
А накануне 40-летняя активистка и 33- летний певец разместили в свои telegram-каналы одинаковые снимки. Первая опубликовала Мизулина, потом Дронов. На фотографиях - голова тигра, которая соответственно прикрывает лицо и верхнюю часть туловища каждого из присутствующих на снимке. На обоих снимках запечатлены прикосновения пары:
Мизулина положила руку на ногу певца, и наоборот, на другом фото. Оба подписали соответственно:
Алёна Водонаева высмеяла пару, прокомментировав:
В настоящее время в сети часто можно встретить комментарии пользователей о том, что Мизулина и Дронов состоят в романтических отношениях. До настоящего времени они не подвтверждали слухи о своей связи, однако продолжают охотно делиться совместными фотографиями, подогревая интерес поклонников.
Напомним, что Екатерина Мизулина не была замужем, детей нет, а за плечами Ярослава Дронова два брака: первой его женой была учительница музыки Марина Рощупкина, у них есть 10-летняя дочь Варвара; вторая бывшая жена -— топ-менеджер Елена Мартынова, с которой артист недавно развёлся, сообщает Voice.
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А накануне 40-летняя активистка и 33- летний певец разместили в свои telegram-каналы одинаковые снимки. Первая опубликовала Мизулина, потом Дронов. На фотографиях - голова тигра, которая соответственно прикрывает лицо и верхнюю часть туловища каждого из присутствующих на снимке. На обоих снимках запечатлены прикосновения пары:
Мизулина положила руку на ногу певца, и наоборот, на другом фото. Оба подписали соответственно:
«2025 — год Змеи, но я отмечаю новогодние праздники вместе с русским тигром», — прокомментировала Мизулина.
«2025 – год Змеи, но я отмечаю новогодние праздники вместе с русской тигрицей», — написал Ярослав.
Shaman (Фото: соцсети)
Алёна Водонаева высмеяла пару, прокомментировав:
«Эти квадроберы совсем стыд потеряли».
В настоящее время в сети часто можно встретить комментарии пользователей о том, что Мизулина и Дронов состоят в романтических отношениях. До настоящего времени они не подвтверждали слухи о своей связи, однако продолжают охотно делиться совместными фотографиями, подогревая интерес поклонников.
Напомним, что Екатерина Мизулина не была замужем, детей нет, а за плечами Ярослава Дронова два брака: первой его женой была учительница музыки Марина Рощупкина, у них есть 10-летняя дочь Варвара; вторая бывшая жена -— топ-менеджер Елена Мартынова, с которой артист недавно развёлся, сообщает Voice.
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Анастасия Ларина