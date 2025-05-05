SHAMAN и Мизулина посетили двойное свидание со звёздной парой

Екатерина Мизулина и SHAMAN (фото: Telegram @shaman_channel)
Певец SHAMAN и его возлюбленная Екатерина Мизулина посетили ресторан в компании артиста Григория Лепса и его молодой невесты Авроры Кибы. На двойном свидании звёзды российского шоу-бизнеса оставили на память свои автографы на тарелке.
Ранее исполнитель хита «Я русский» намекнул, что собирается сделать предложение Мизулиной. Осенью прошлого года он объявил о разводе с женой Еленой Мартыновой, а спустя шесть месяцев рассказал об отношениях с главой Лиги безопасного интернета. Поговаривают, что уже летом певец и общественница поженятся.
Что же касается Лепса, то он тоже планировал летом сыграть свадьбу со своей молодой возлюбленной. Однако на минувшей неделе стало известно, что торжество переносится из-за финансовых трудностей. По словам инсайдеров, у Лепса пока нет средств, которые требуются для организации банкета такого масштаба, о котором мечтает Киба.
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Анастасия Чинкова