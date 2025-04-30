«Это была моя давняя мечта»: композитор Александра Пахмутова осчастливила SHAMAN'а

SHAMAN (Ярослав Дронов) (Фото: Телеграм @shaman_channel)
Композитор Александра Пахмутова осчастливила артиста Ярослава Дронова (SHAMAN). Певец мечтал встретиться с автором многих хитов, и у него это получилось на юбилейном концерте детского хора Большого театра. Видео со встречи появилось в Teлеграм-канале Дронова.
Исполнитель хита «Я русский» рассказал, что давно хотел познакомиться с Александрой Пахмутовой. Дронов отметил, что он в первый раз выступил в Большом театре, где исполнил композицию «Моя Россия». Перед выходом на сцену волгоградский композитор пригласила SHAMAN'а к себе в гримерку, чтобы пообщаться.
Певец приятно удивился, когда композитор подчеркнула, что останется послушать его выступление.
Александра Пахмутова и SHAMAN (Ярослав Дронов) (Фото: Телеграм @shaman_channel)
На прощание Пахмутова и Дронов обнялись.
Ранее gевец SHAMAN презентовал новую песню, посвященную 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Композиция была записана совместно с Николаем Расторгуевым и бывшим музыкантом «Любэ» Александром Вайнбергом.
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«Это была моя давняя мечта», — обратил внимание Ярослав и назвал Пахмутову живой легендой.
Певец приятно удивился, когда композитор подчеркнула, что останется послушать его выступление.
Александра Пахмутова и SHAMAN (Ярослав Дронов) (Фото: Телеграм @shaman_channel)
«Дай Бог вам успехов», — отметила она.
На прощание Пахмутова и Дронов обнялись.
Ранее gевец SHAMAN презентовал новую песню, посвященную 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Композиция была записана совместно с Николаем Расторгуевым и бывшим музыкантом «Любэ» Александром Вайнбергом.
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Ольга Енгалычева