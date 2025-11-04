SHAMAN представил новую песню на праздновании Дня народного единства в Москве

04 ноября 2025, 19:37

SHAMAN / Ярослав Дронов (фото: Telegram @shaman_channel)

Заслуженный артист России Ярослав Дронов, более известный под псевдонимом SHAMAN, представил новую праздничную композицию, написанную в честь Дня народного единства, на гала-концерте в Национальном центре «Россия». Об этом сообщает РИА Новости.