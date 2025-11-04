SHAMAN представил новую песню на праздновании Дня народного единства в Москве
Заслуженный артист России Ярослав Дронов, более известный под псевдонимом SHAMAN, представил новую праздничную композицию, написанную в честь Дня народного единства, на гала-концерте в Национальном центре «Россия». Об этом сообщает РИА Новости.
Концерт стал финалом фестивальной программы Всероссийского проекта «Современная музыкальная карта России», который объединяет композиторов со всей страны и отражает многообразие культурного пространства России.
SHAMAN вышел на сцену вместе с автором песни Александром Вайнбергом и исполнил композицию, посвящённую широкой географии страны, ключевым историческим событиям и патриотизму. После выступления певец поздравил всех россиян с Днём народного единства, назвав праздник «предтечей 9 мая».
По словам Вайнберга, эта песня стала второй их совместной работой с SHAMAN. Сам исполнитель не исключил продолжения сотрудничества и появления третьей композиции в ближайшее время.
Читайте также: