«С легким сердцем!»: бывшая жена SHAMAN решилась на откровенные фото после развода, как живет Елена Мартынова, связь с Егором Кридом

Ярослав Дронов и Елена Мартынова (Фото: соцсети)
Новость о разводе Елены Мартыновой с SHAMAN стала настоящей сенсацией. Никто не думал, что одна из самых крепких пар российского шоу-бизнеса распадется, однако это произошло.
О том, как экс-супруги живут по отдельности — в материале «Радио 1».
Когда в сети появилась информация о разводе SHAMAN с Еленой Мартыновой, то многие сначала не поверили в это. Однако спустя время пара сама выступила с громким заявлением: 26 сентября Ярослав и Елена, поблагодарив друг друга, объявили о расставании.
Вскоре стало известно, что причиной развода стали напряженные графики супругов — оба высоко востребованы в своих областях, поэтому вечно пропадали на работе. И жить вместе в таком ритме оказалось невозможно.
Многие пользователи сделали вывод, что развод с SHAMAN подействовал на Елену Мартынову положительно. В соцсетях она опубликовала красивую фотосессию, которую поклонники уже в шутку окрестили «Милый, смотри, кого потерял». По словам самой Мартыновой, уже долгое время она не ощущала себя такой свободной.
Примечательно, что в интернете уже публиковали фото Мартыновой с Егором Кридом. Однако, что связывает экс-наставника шоу «Голос. Дети» и одного из самых влиятельных медиа-менеджеров страны, так и осталось без ответа. Мартынова является большим профессионалом в медиасфере, поэтому многие до сих пор думают, что она поспособствовала раскрутке певца SHAMAN.
После развода, который состоялся 14 октября, Ярослав Дронов отправился жить в отель, так как собственной квартирой певец в Москве не обзавелся. Ему уже приписали роман с певицей Соей, с которой они познакомились, работая над фолк-оперой «Князь Игорь», которая в начале февраля будет представлена в Государственном Кремлевском дворце.
Насчет своей популярности Ярослав шутил неоднократно: мол женился на Мартыновой в 2017-м, а популярным стал лишь в 2022-м. Хотя и признавал — экс-супруга сыграла немаловажную роль в его становлении как артиста и помогала в нелегкий период ожидания популярности.
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Причина развода SHAMAN и Елены Мартыновой
Когда в сети появилась информация о разводе SHAMAN с Еленой Мартыновой, то многие сначала не поверили в это. Однако спустя время пара сама выступила с громким заявлением: 26 сентября Ярослав и Елена, поблагодарив друг друга, объявили о расставании.
Вскоре стало известно, что причиной развода стали напряженные графики супругов — оба высоко востребованы в своих областях, поэтому вечно пропадали на работе. И жить вместе в таком ритме оказалось невозможно.
Как сегодня живет Елена Мартынова
Многие пользователи сделали вывод, что развод с SHAMAN подействовал на Елену Мартынову положительно. В соцсетях она опубликовала красивую фотосессию, которую поклонники уже в шутку окрестили «Милый, смотри, кого потерял». По словам самой Мартыновой, уже долгое время она не ощущала себя такой свободной.
Елена Мартынова (Фото: соцсети)
«С наступающим! Уходящий год был для меня непростым, но я его отпускаю с легким сердцем. 2025 — год Змеи, мой год. И я его с нетерпением жду! Хорошего всем года, праздничного настроения, добрых и преданных людей рядом!», — пожелала своей аудитории Елена.
Примечательно, что в интернете уже публиковали фото Мартыновой с Егором Кридом. Однако, что связывает экс-наставника шоу «Голос. Дети» и одного из самых влиятельных медиа-менеджеров страны, так и осталось без ответа. Мартынова является большим профессионалом в медиасфере, поэтому многие до сих пор думают, что она поспособствовала раскрутке певца SHAMAN.
Жизнь певца SHAMAN после развода
После развода, который состоялся 14 октября, Ярослав Дронов отправился жить в отель, так как собственной квартирой певец в Москве не обзавелся. Ему уже приписали роман с певицей Соей, с которой они познакомились, работая над фолк-оперой «Князь Игорь», которая в начале февраля будет представлена в Государственном Кремлевском дворце.
Ярослав Дронов (Фото: соцсети)
Насчет своей популярности Ярослав шутил неоднократно: мол женился на Мартыновой в 2017-м, а популярным стал лишь в 2022-м. Хотя и признавал — экс-супруга сыграла немаловажную роль в его становлении как артиста и помогала в нелегкий период ожидания популярности.
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Екатерина Коршунова