«Грязные и вонючие»: Полина Диброва экстремально отдохнула с возлюбленным
Полина Диброва вместе с возлюбленным Романом Товстиком прошла через суровые испытания высокогорья. Звездная парочка совершила восхождение в Тибете, не побоявшись ни физических нагрузок, ни суровых погодных условий. О своих приключениях светская львица откровенно рассказала подписчикам в личном блоге.
В опубликованном видео влюбленные с самоиронией продемонстрировали свой внешний вид после спуска. По словам Полины, они вернулись с маршрута «грязными, вонючими и мокрыми», однако это ничуть не омрачило их настроения. Экс-супруга телеведущего подчеркнула, что экстремальный поход стал для пары глубоким духовным переживанием и подарил невероятный заряд энергии. Поклонники Полины горячо поддержали пару в комментариях.
«Красивые, влюблённые, счастливые… Ждём вашей свадьбы!», «Вы настолько друг другу подходите и вдохновляете», «У Полины с Романом открылось второе дыхание. Счастья вам!» — написали юзеры.
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