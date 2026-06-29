«Грязные и вонючие»: Полина Диброва экстремально отдохнула с возлюбленным

29 июня 2026, 22:28

Диброва и Товстик путешествуют по горам Тибета

Полина Диброва (Фото: Instagram*/polinadibrova)

Полина Диброва вместе с возлюбленным Романом Товстиком прошла через суровые испытания высокогорья. Звездная парочка совершила восхождение в Тибете, не побоявшись ни физических нагрузок, ни суровых погодных условий. О своих приключениях светская львица откровенно рассказала подписчикам в личном блоге.





В опубликованном видео влюбленные с самоиронией продемонстрировали свой внешний вид после спуска. По словам Полины, они вернулись с маршрута «грязными, вонючими и мокрыми», однако это ничуть не омрачило их настроения. Экс-супруга телеведущего подчеркнула, что экстремальный поход стал для пары глубоким духовным переживанием и подарил невероятный заряд энергии. Поклонники Полины горячо поддержали пару в комментариях.





«Красивые, влюблённые, счастливые… Ждём вашей свадьбы!», «Вы настолько друг другу подходите и вдохновляете», «У Полины с Романом открылось второе дыхание. Счастья вам!» — написали юзеры.